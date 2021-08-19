AKP'den Kılıçdaroğlu'na 'sınır namustur' yanıtı

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, partisinin Lapseki İlçe Belediye Başkanlığı'nda düzenlediği toplantıda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Kılıçdaroğlu, hepimiz için önemli olan 'sınır namustur' sözünü çirkin siyasetine alet ediyor" diyen Turan, "Elbette sınır namustur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de sınırlarını koruyor. Güvenlik güçlerimiz, Mehmetçiklerimiz kahramanca görevlerini yerine getiriyor. Bir kere bu sözü kullanırken, hiç mi sınırda gözünü kırpmadan bekleyen askerimiz aklına gelmez. Bu devlet adabı değil. Bugün 'sınır namustur' diyenler, dün 'sınırımızda komşumuz PYD olsun' diyorlardı" ifadesini kullandı.