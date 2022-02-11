AKP'den Kılıçdaroğlu'na: Muhalefet değil, kanunsuzluğu teşvik

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun zamlar geri alınana kadar elektrik faturasını ödemeyeceğine ilişkin sözlerini hedef aldı.

“Sn Kılıçdaroğlu’nun son açıklamaları siyasi muhalefet değil, kanunsuzluğu teşviktir. Bu nedenle anti demokratiktir" diyen Çelik, "Bu açıklamalar sivil siyasetle ve demokrasiyle kavgalı olduklarını bir kere daha gösteriyor. Bir parti için muhalefet üretmek yetenek işidir. Muhalefet yeteneği olmayan siyasi parti kanunsuzluğa savrulur. Muhalefet için siyasi akıl gerekir. Kanunsuzluğu teşvik etmeyi, muhalefet yapmak zannetmek bir siyasi iflastan öteye gitmez...” ifadesini kullandı.