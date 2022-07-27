AKP'den kadınları hedef alan imama destek

AKP MKYK Üyesi Mücahit Birinci sosyal medya hesabından, kadınları kıyafetleri üzerinden hedef alan imam Halil Konakçı'ya destek çıktı. Birinci, kendilerini "savunma pasifliğinde" olmadığını söyleyerek Konakçı'ya gösterilen tepkileri "akıl dışı" olarak nitelendirdi.

Birinci, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İmamlar siyasi değillerdir. Zira siyasetçilerin sırtlarında taşıdıkları yumurta küfeleri onlarda olmaz. Vazifeleri sadece namaz kıldırmak değil, özgürce, serbestçe Kur'an hakikatlerini ve İslam'ı anlatmalarıdır.

Üslupta bazı sorunlar olabilir, kastı aşan sözler, kürsü celali ile söylenmiş de olabilir. Bunu bahane ederek, bir İmama, dine, milletimizin maneviyatına, tesettür ayetlerine hakaret etmek, aşağılamak akıl dışıdır.

Biz bu küfürbazları biliriz. Onların derdi tek bir İmam ile değil, İslam dini ve aziz milletimizin manevi değerleri ile ilgilidir. Ayrıca, bu beyanlarım asla savunma pozisyonu olarak algılanmamalıdır. Savunma pasifliğinde falan değiliz. Bizim maksadımız durduğumuz noktayı ilan etmektir.

Bu vadide, açık bir şekilde ifade ediyorum ki, bir İmam'a yapılan tehditler, hakaretler, sövmeler topyekûn ayaklarımızın altındadır."