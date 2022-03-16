AKP'den kadına ve sağlık çalışanlarına şiddette cezaların artırılmasını öngören kanun teklifi

AKP, kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddette cezaların artırılmasına ilişkin kanun teklifini TBMM’ye sundu.

Teklifte, yargılama sürecinde iyi hal indiriminin sınırlandırılması; ‘kasten öldürme, kasten yaralama, işkence, eziyet ve tehdit’ suçlarının kadınlar açısından katalog suç kapsamına alınması, ‘ısrarlı takip’ eyleminin suç sayılması, sağlık çalışanlarına yönelik şiddette cezaların artırılması öngörüldü.

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan ve Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, bugün TBMM'de düzenledikleri basın toplantısında, ‘Kadına Karşı Şiddet ve Sağlıkta Şiddetle Mücadele Kapsamında Yapılması Öngörülen Değişiklikler Hakkında Kanun Teklifi’ ile ilgili bilgi verdi.

Bülent Turan, “Bu kanun teklifi için milletvekillerimiz, ittifakımız paydaşları ve bakanlık bürokratlarımız çok önemli mesai harcadılar. Teklif, kadın cinayetlerinde iyi hal indirimini kaldırılmadan ısrarlı takibin suç sayılmasına kadar, sağlık çalışanlarımızın özlük haklarından tazminat güvencesine kadar pek çok önemli düzenleme içeriyor” dedi.

'Pişmanlığı gösteren davranışların esas alınmasını istiyoruz'

Teklifin ilk imza sahibi Lütfiye Selva Çam da şu bilgileri verdi:

“İyi hal indirimini düzenleyen Türk Ceza Kanunu'nun 62. maddesinin ikinci fıkrası, duruşma öncesi ve duruşma sırasındaki davranışları da iyi hal indirimi kapsamına alıyordu. Halbuki buradaki yaklaşımlarda kişinin pişmanlığını gösteren herhangi somut bir ifade yok. Yeni düzenlemede pişmanlığını gösteren davranışların esas alınmasını istiyoruz. Mevcut hali ile maddenin sonundaki ‘gibi hususlar’ ifadesi, mahkemelerimize sınırsız iyi hal indirimi konusunda değerlendirme ve takdir hakkı kullanma yetkisi vermekte ve tamamen hâkimin takdirine bırakılmaktaydı. Yeni hazırladığımız düzenleme, duruşma sırasında sadece yargılamayı yapan mahkemeyi, hâkimi etkilemek için yapılmış şekli davranışların, duruşma sırasındaki rol yapmaların takdiri indirim nedeni sayılamayacağına dair de bir hüküm getiriyor. Yani bu düzenlemeyle kamuoyunda kravat takmak, el bağlamak, boyun bükmek ve benzeri hususlar nedeniyle indirim yapıldığı algısı ortadan kaldırılmış oluyor. Dolayısıyla iyi hal indiriminin bundan sonraki süreçlerdeki uygulanmasında kanundan kaynaklanan aksaklıklar ortadan kaldırılıyor.

'Kasten yaralama katalog suçlar arasına alınacak'

Bu teklifle kadına karşı işlenen kasten yaralama suçu, tutuklama nedeni varsayılan katalog suçlar arasına alınacak. Kasten yaralama suçunun beden veya ruh bakımından kendisini savunmayacak durumda bulunan kişiye karşı veya canavarca hisle işlenmesi de katalog suç sayılacak. Ayrıca kadına karşı şiddetle daha etkin mücadele edilebilmesi ve caydırıcılığın sağlanması için nitelikli hal düzenlemeleri kapsamında, suçların kadına karşı işlenmesi halinde cezaların artırılması sağlanacak. Diğer taraftan bu yasal değişiklikleri içeren paketimizdeki taleplerimizin kabul edilmesi halinde, ısrarlı takip konusu da ilk defa Türk Ceza Kanunu'nda müstakil bir suç olarak düzenlenmiş olacak. Bu madde ile fiziken ya da iletişim araçlarını kullanarak, bilişim sistemlerini veya üçüncü kişileri kullanarak temas kurmak suretiyle bir kimse üzerinde ciddi huzursuzluk oluşmasına ya da kendisinin, yakınlardan birinin güvenliğinden endişe duymasına neden olan fiiller ısrarlı takip kapsamında suç sayılacak. Böylece ısrarlı takip, kadına tacizin farklı bir versiyonu olarak müstakil suç olarak düzenlenmekte; bu suça 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası öngörülmektedir.

'Israrlı takip'e ceza

Ayrıca suç çocuğa, ayrılık kararı alınan veya boşandığı eşe karşı işlenirse ya da mağdurun okulunu, iş yerini, konutunu terk etmesine, değiştirmesine yol açarsa, hakkında uzaklaştırma ya da konuta, okula, iş yerine yaklaşmama tedbiri verilen kişi tarafından işlenmiş olursa bu, nitelikli hal olarak düzenlenmekte ve ceza 1 yıldan 3 yıla kadar hapis olarak belirlenmektedir. Israrlı takip, sadece boşanmış eşe karşı değil bütün kadınlara karşı işlenebilir nitelikte olan bir suç. Bu nedenle de bütün kadınlarımızı, ısrarlı takip yoluyla taciz eden kişilere karşı onları koruyan, bu fiili işleyenleri cezalandıran yeni bir hüküm olarak hukukumuza girmektedir. Bu düzenleme ile şiddet mağduru kadınlara, talep etmeleri halinde baro tarafından ücretsiz avukat da görevlendirilebilecek.

Malpraksis davalarına karşı 'güvence ve destek' önerileri

Hekimlerimizin tedavi uygulamaları sonrası karşılaştıkları ‘malpraktis’ davalarına karşı gerekli yasal güvence ve desteklerin sağlanmasına ilişkin önerilerimizi de içeren maddeleri, komisyonumuzda görüşüldükten sonra Meclis’imizin takdirlerine sunacağız. Teklifte, sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri sırasında ya da görevleri dolayısıyla işlenen kasten yaralama suçu da Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamında katalog suçlara dâhil edilerek uygulayıcı hâkim ve savcılar bakımından görünür hale getirilmekte. Ayrıca devletin ödediği tazminat sebebiyle ilgili sağlık çalışanına rücu ve sağlık çalışanları hakkında yürütülen suç soruşturmalarında izin müessesesi ve Mesleki Sorumluluk Kurulu’nun kurulması ile ilgili maddeler de teklifimizde yer almaktadır.”

Katalog suçlar, bu kapsamdaki suçlardan birinin işlenmesi durumunda şüpheli ve sanık açısından tutuklama sebebi var kabul edildiği için önem taşıyor.

Malpraktis davaları, doktor hatası nedeniyle açılan tazminat davalarını tanımlıyor. Hukuki dayanağını haksız fiil, sözleşmeye aykırılık, vekaletsiz iş görme veya hizmet kusuru yapılmasından alıyor. (ANKA)