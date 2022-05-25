AKP Sözcüsü Ömer Çelik CHP Genel Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kılıçdaroğlu 'Erdoğan'ın kaçış' videosuna ilişkin yeni bir açıklama yaptı
Çelik Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
SOL - ESKİŞEHİR
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
AKP'den 'kaçış videosu'na ilişkin ikinci açıklama
AKP Sözcüsü Ömer Çelik CHP Genel Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına ilişkin bir açıklama daha yaptı.
Haber Merkezi
AKP Sözcüsü Ömer Çelik CHP Genel Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kılıçdaroğlu 'Erdoğan'ın kaçış' videosuna ilişkin yeni bir açıklama yaptı
Çelik Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti: