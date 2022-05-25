AKP'den 'kaçış videosu'na ilişkin ikinci açıklama

AKP Sözcüsü Ömer Çelik CHP Genel Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına ilişkin bir açıklama daha yaptı. 

Haber Merkezi

AKP Sözcüsü Ömer Çelik CHP Genel Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kılıçdaroğlu 'Erdoğan'ın kaçış' videosuna ilişkin yeni bir açıklama yaptı

Çelik Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Dün, bir siyasi parti genel başkanının kendisini ve partisini karanlık çevrelerin propoganda aygıtı haline getirmesine şahit olduk. Sn Kılıçdaroğlu’nun, Cumhurbaşkanımızın ülkeden kaçacağını söylemesi karanlık odakların propagandasının tercümesinden başka birşey değildir!

Cumhurbaşkanımız defalarca her türlü bilinen ve bilinmeyen suikast girişimine karşı durdu.  Türkiye’ye hizmeti bir kader gibi yaşadığını defalarca gösterdi. 

Cumhurbaşkanımıza dönük söylenen o çirkin sözler, söyleyenlerin alnına iftira olarak yapışmıştır.

Etrafımızda olup bitene bakın. Türkiye’nin bu gelişmeler karşısındaki duruşuna bakın. Cumhurbaşkanımıza “kaçacak” denmesinin kimlerin kara propoganda aygıtında üretildiği net görülür. Kimlerin buna alet olduğu ise açıktır."

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Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından sonra AKP'den ilk açıklama