AKP’den istifa etti, tek tek isim verdi

Batman'da Hasankeyf Belediyesi Başkanvekili AKP'li Abdullah Tarhan, AKP İlçe Teşkilatı’ndaki yöneticilerin aile fertlerini işe yerleştirdiklerini belirterek, partisinden istifa ettiğini duyurmuştu. Tarhan, Hasankeyf Belediyesi ve diğer kamu kurumlarında Belediye Başkanı Abdülvahap Kusen ve AKP ilçe başkanı Rüstem Ayhan tarafından işe alındığı iddia edilen kişilerin isimlerini açıkladı.

Sözcü'den Evren Demirdaş'ın haberine göre, Hasankeyf Belediye meclis üyesi Abdullah Tarhan'ın AKP Hasankeyf ilçe Başkanı Rüstem Ayhan'ın belediye ve diğer kurumlara aldırdığını iddia ettiği akrabaların isimleri şöyle:

Yaşar Ayhan (AKP ilçe Başkanı Rüstem Ayhan'ın amcaoğlu) Hasankeyf Belediyesi

Ahmet Ayhan (Rüstem Ayhan'ın kardeşi) Hasankeyf Belediyesi

Hasan Ayhan (Rüstem Ayhan'ın amcaoğlu) Hasankeyf Belediyesi

Ali Ayhan (Rüstem Ayhan’ın amcaoğlu) Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

Mahmut Ayhan (Rüstem Ayhan’ın amcaoğlu) PTT'de çalışıyor

Salih Kutlu (Rüstem Ayhan’ın akrabası ) Hasankeyf Belediyesi

Şehmus Kutlu (Rüstem Ayhan'ın akrabası) Hasankeyf Özel İdaresinde şoför

Hüseyin Mete (Rüstem Ayhan’ın halasının oğlu) Hasankeyf Belediyesi

Yılmaz Tekine (Rüstem Ayhan’ın akrabası ) Hasankeyf Belediyesi

Refik Türkan (Rüstem Ayhan’ın akrabası) Hasankeyf Belediyesi

Yakup Ayhan (Rüstem Ayhan’ın akrabası) PTT’de çalışıyor

Arif Ayhan (Rüstem Ayhan’ın kardeşi) Müze Müdürlüğü

Serhat Kusen (Belediye Başkanı Abdülvahap Kusen’in yeğeni) Sağlık İl Müdürlüğünde çalışıyor

Sait Can (Abdülvahap Kusen’in yeğeni) PTT’de çalışıyor.