AKP'den istifa eden meclis üyesi saldırıya uğradı

Şanlıurfa'nın AKP'li Akçakale Belediyesi bağımsız meclis üyesi Yusuf Ayıkgöz, iddiaya göre akşam saatlerinde Haliliye Veysel Karani Mahallesindeki evine gittiği sırada yüzü maskeli bir grubun saldırısına uğradı. Ayıkgöz’ü darp eden kimliği belirsiz kişiler daha sonra kayıplara karıştı. İhbar üzerine mahalleye çok sayıda polis sevk edildi.

AjansBalıklıgöl'ün haberine göre, ayağından ve vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı darbeler nedeniyle yaralanan Ayıkgöz hastaneye kaldırıldı. Ayıkgöz’ün genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Daha önce AKP'den istifa eden Ayıkgöz, meclis üyeliği görevini bağımsız olarak sürdüreceğini açıklamıştı.