Kulis: 'Evlerinize kadar girip sizi rencide edebilirler' uyarısı

CHP’li belediyelere yönelik operasyonlar sürerken, Korkusuz yazarı Barış Yarkadaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Maltepe mitingi öncesinde kendisini ziyarete gelen bir grup belediye başkanına “Bu işleri büyütecekler. Hepiniz dikkat edin. Evlerinize kadar girip sizi rencide edebilirler’’ uyarısını yaptığını yazdı.

İstanbul’un Kadıköy ve Maltepe belediyelerine yönelik başlatılan operasyonun ardından dün Çanakkale’ye bağlı Çan Belediyesi’ne operasyon yapıldı. Belediye Başkanı Bülent Öz, gözaltına alınıp ardından serbest bırakıldı. Korkusuz yazarı Yarkadaş, söz konusu operasyonlara ilişkin kaleme aldığı yazısında, “Sırada CHP’li başka belediyelerin olduğu da biliniyor… Zira hem İçişleri Bakanlığı hem de MASAK belediyeleri mercek altına almış durumda” ifadelerini kullandı.

“Hatırlarsanız, önceki günlerde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da ‘Hakkımızda büyük dosyalar hazırlanıyor’ demişti. Belli ki; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu bilgilerin daha fazlasına sahip… Eğer öyle olmasa, Maltepe mitingi öncesi kendisini ziyaret eden bir grup belediye başkanına ‘Bu işleri büyütecekler. Hepiniz dikkat edin. Evlerinize kadar girip sizi rencide edebilirler’ uyarısını yapmazdı” diye yazan Yarkadaş, şunları kaydetti:

“Belediyeler, A’dan Z’ye dek tüm partilerin yumuşak karnıdır… Eğer bir yolsuzluk, hırsızlık, kamu malının yağmalanması suçu ve rüşvet varsa, savcılar kimsenin gözünün yaşına bakmamalıdır… Ama hiç kimsenin… Burada sorun, sanki tek yolsuzluk CHP’li belediyelerde yaşanıyormuş AKP’li belediyeler ise pir-ü pakmış gibi bir görüntünün verilmesidir. Bu görüntü, adalete olan inancı sarsmaktadır.”