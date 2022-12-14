AKP'den İmamoğlu kararı sonrası ilk açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davasına ilişkin karar verildi. İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan karara ilişkin açıklamada bulundu.

'Karar kesinleşmiş değil'

Turan, İmamoğlu davasında verilen karara ilişkin şöyle konuştu:

"Biz siyasi rekabeti önemseyen bir ekibiz, biz meydanlarda siyasi polemik yapmayı seven bir ekibiz. Şu an kesinleşmeyen bir karar söz konusu. Yerel mahkemenin verdiği bir karar var. Bu kararın da konusu yargıya hakarettir. Ancak bundan sonraki süreçte hem istinaf hem Yargıtay konusu olacaktır. Yani kesinleşmeyen bir karar var. Biz isteriz ve dileriz ki bütün siyasi rakiplerimiz hakarete varan davalara konu olan açıklamalar yapmasın. Ancak meydanlarda gümbür gümbür demokratik bir yarış yapalım."