AKP'den gizemli bir değişiklik daha: Hangi şirketlere yetki verilecek?

CHP PM Üyesi ve İzmir Milletvekili Ednan Arslan, 6 Mayıs 2022 tarih ve 31827 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından Elektrik Dağıtım Şirketleri Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'e tepki gösterdi. Arslan, "Değişiklik, nedenlerini ve gerekçelerini kamuoyu ile paylaşmadan, sektör paydaşlarına sunmadan ben yaptım oldu mantığı ile yapılmış bir yönetmelik değişikliğidir. Yapılan gizemli bir değişikliktir. Burada gizemli olan bakanlığın ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşlarını denetim hizmetleri için yetki dışına neden çıkardığındadır. Ayrıca akla gelen bir başka husus ise, bakanlığın ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşlarına bu iş için artık güvenmemesi midir, bunu da açıklamaları gerekir" diye konuştu.

Arslan yönetmelik değişikliğini TBMM Başkanlığına sunduğu yazılı soru önergesiyle de Meclis gündemine taşıdı. Bakan Fatih Dönmez’in yazılı olarak yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde Arslan, "Bakanlığın bu yönetmelik değişikliği ile neyi amaçladığını tam olarak anlamış değiliz. Yalnız, bakanlığın asli görevi olan denetleme işini de, yine kar amaçlı özel şirketlere verme çabasında olduğu ortadadır. Böyle değilse, bakanlık düzenleme ile denetim yetkisini sadece kendisi yapacağını ilan etmeliydi. Bakanlık bu yönetmelikle değil, vatandaşın hanesine gelen faturalarla uğraşmalı, onlara çare üretmeli. Bu yönetmelik değişikliği mi karanlıkta yaşayan vatandaşı aydınlığa taşıyacak" diye tepki gösterdi.

Yönetmelik değişikliğine kadar geçmiş sürede, bakanlığın denetleme hizmeti için hangi ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşlarına yetki verdiğini ve sonuçlarını sorgulayan Arslan, "Artık kamu kurum ve kuruluşları neden diskalifiye ediliyor, asıl yapılmak istenilen nedir? Bundan sonra denetim işi verilecek şirketler neye göre belirlenecektir? Kimler enerji sektöründe bölgesel tekel veya taşeron yapılmak istenmektedir? Sektörde pek çok bilinmezden birini de bu yönetmelik değişikliği ile getirmekteler. Bu anlayış maalesef ülkeyi yapboz mantığıyla yönetmenin bir tezahürüdür" diyerek şu sorularına yanıt istedi: