AKP'den gizemli bir değişiklik daha: Hangi şirketlere yetki verilecek?

CHP PM Üyesi ve İzmir Milletvekili Ednan Arslan, 6 Mayıs 2022 tarih ve 31827 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından Elektrik Dağıtım Şirketleri Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'e tepki gösterdi. Arslan, "Değişiklik, nedenlerini ve gerekçelerini kamuoyu ile paylaşmadan, sektör paydaşlarına sunmadan ben yaptım oldu mantığı ile yapılmış bir yönetmelik değişikliğidir. Yapılan gizemli bir değişikliktir. Burada gizemli olan bakanlığın ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşlarını denetim hizmetleri için yetki dışına neden çıkardığındadır. Ayrıca akla gelen bir başka husus ise, bakanlığın ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşlarına bu iş için artık güvenmemesi midir, bunu da açıklamaları gerekir" diye konuştu.
Arslan yönetmelik değişikliğini TBMM Başkanlığına sunduğu yazılı soru önergesiyle de Meclis gündemine taşıdı. Bakan Fatih Dönmez’in yazılı olarak yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde Arslan, "Bakanlığın bu yönetmelik değişikliği ile neyi amaçladığını tam olarak anlamış değiliz. Yalnız, bakanlığın asli görevi olan denetleme işini de, yine kar amaçlı özel şirketlere verme çabasında olduğu ortadadır. Böyle değilse, bakanlık düzenleme ile denetim yetkisini sadece kendisi yapacağını ilan etmeliydi. Bakanlık bu yönetmelikle değil, vatandaşın hanesine gelen faturalarla uğraşmalı, onlara çare üretmeli. Bu yönetmelik değişikliği mi karanlıkta yaşayan vatandaşı aydınlığa taşıyacak" diye tepki gösterdi.
Yönetmelik değişikliğine kadar geçmiş sürede, bakanlığın denetleme hizmeti için hangi ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşlarına yetki verdiğini ve sonuçlarını sorgulayan Arslan, "Artık kamu kurum ve kuruluşları neden diskalifiye ediliyor, asıl yapılmak istenilen nedir? Bundan sonra denetim işi verilecek şirketler neye göre belirlenecektir? Kimler enerji sektöründe bölgesel tekel veya taşeron yapılmak istenmektedir? Sektörde pek çok bilinmezden birini de bu yönetmelik değişikliği ile getirmekteler. Bu anlayış maalesef ülkeyi yapboz mantığıyla yönetmenin bir tezahürüdür" diyerek şu sorularına yanıt istedi:
- Yönetmelik değişikliğine kadar geçen süre içerisinde bakanlık denetleme hizmeti için hangi ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşlarına yetki vermiştir? İlgili kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen denetimler olmuş mudur? Tespit ve raporları nelerdir
- Aynı süre içerisinde Bakanlık olarak ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşları dışında, doğrudan denetim hizmetleri için herhangi bir şirketten hizmet alımı yapılmış mıdır? Yapılmış ise bu şirketler kimlerdir? Tespit ve raporları neler olmuştur?
- Bakanlık tarafından ilan edilen yönetmelik değişikliği öncesinde, herhangi bir şirketten denetim için hizmet alımı söz konusu olmamış ise yönetmelikteki bu değişiklik düzenlenmesine neden gerek görülmüştür?
- Bakanlık ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşlarından denetim için hizmet alımına dair yetki devrinden neden vazgeçmektedir? Bu değişiklik ile sektör üzerinde alınmak istenen önlemler nelerdir?
- Yönetmeliğin 2 nci maddesiyle getirilen düzenlemeye göre Bakanlık ‘yetkilendireceği şirketleri’ hangi yol ve yöntemleri veya kriterleri esas alarak belirleyecektir?