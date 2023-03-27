AKP'den Fransa'ya 'YPG' tepkisi

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Fransa Senatosu'nda düzenlenen Newroz resepsiyonunda YPG ve YPJ sözcülerine onur madalyası verilmesini "demokrasiye hakaret" diye niteledi.

Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Terör Örgütü PKK/YPG mensuplarının Fransa Senatosu'nda ağırlanması Fransa adına utanç vericidir. Bu aynı zamanda Türk-Fransız dostluğunu hedef alan provokatif bir eylemdir. Bu rezaleti şiddetle kınıyoruz" ifadesini kullandı.

Çelik açıklamasında şunları kaydetti:

"Fransa Senatosu’nun teröristlerin yuvası haline getirilmesi, tüm demokratik değerler için tehdittir. Fransa Senatosu terörle mücadele değerlerini savunmalıdır. Teröristlere madalya takılması demokrasiye hakarettir.

PKK yandaşları yakın bir zamanda Fransa’da da kamu düzenini tehdit ederek güvenlik güçlerine saldırmış ve polis araçlarını tahrip etmişlerdi. Fransız demokrasisine saldıranların ödüllendirilmesi hukukun ve demokratik değerlerin ayaklar altına alınmasıdır.

Bu terör örgütü hangi ada sahip olursa olsun ülkemizin ve insanlığın düşmanıdır. Bu katliam şebekesiyle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu terör örgütüne destek verenler eninde sonunda bununla yüzleşeceklerdir."

Dışişleri Bakanlığı da bugün Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro'yu bakanlığa çağırarak olayı "kuvvetle kınadığını" bildirmişti.