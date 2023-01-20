AKP’den ‘EYT’ açıklaması... Tarih verdi

AKP Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili bir açıklama yaptı.

TBMM’de düzenlediği basın toplantısında konuşan Akbaşoğlu, “Şubat ayı içinde yasalaştırılıp EYT’li kardeşlerimizin mart ayında maaşlarını almalarına dönük takvimi gerçekleştirmiş olacağız” dedi.

Akbaşoğlu, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle ilgili olarak, “Kanun teklifimizi Meclise sunacağız. Şubat ayı içinde yasalaştırılıp EYT’li kardeşlerimizin mart ayında maaşlarını almalarına dönük takvimi gerçekleştirmiş olacağız.” ifadelerini kullandı.