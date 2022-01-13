AKP'den 'Enes Kara' savunması: Din düşmanlığınızı bunun üzerinden yapmayın

AKP'nin İBB Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, Enes Kara'nın ölümü sonrası başlayan cemaat ve tarikat tartışmasına ilişkin açıklamada bulundu.

"İntihar eden bir kardeşimiz var. Bu ölüm üzerinden istismar konusu yapmayın ya. Din düşmanlığınızı bunun üzerinden yapmayın" diyen Gökkuş, "Çocuğun babası açıklamayı yapıyor. Dinin zorla öğretilmesi, yaşatılması kimsenin kabul edeceği bir olay değildir. Ama intihar sebeplerini burada bilimsel açıklamalar var, girmek istemiyorum. Genel Başkanınız girmedi, siz de girmeyin. Bunun üzerinden siyaset yapılmaz. Şunu kabul edin arkadaşlar, din ve vicdan özgürlüğü var. Kimse kimsenin inancına nasıl yaşayacağına karışamaz. Siz de bunu artık bir içselleştirin. Bir kabul edin ya. Türkiye'nin problemi bu. Bırakın artık bu konuları istismar etmeyi" ifadesini kullandı. (ANKA)