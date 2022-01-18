AKP'den emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin düzenleme açıklaması

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, EYT düzenlemesindeki son duruma ilişkin açıklamada bulundu.

"EYT'li kardeşlerimizin durumu çalışma programımızın içerisinde yer alıyor" diyen Akbaşoğlu, "İnşallah 2022 yılı içerisinde EYT'lilerle ilgili de ne yapacağımızın müjdesini, Çalışma Bakanımızla beraber paylaşacağız. EYT’li kardeşlerimizin durumunu 2022 yılı içerisinde ele alarak bu konuyla ilgili hakikaten onların da memnun olacağı ‘Allah razı olsun' diyeceği bir noktaya inşallah getireceğiz” ifadesini kullandı.