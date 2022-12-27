AKP'den emekli maaşı zammına ilişkin açıklama

CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın sorularını yanıtlayan AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, gündeme ilişkin konuştu.

Ekrem İmamoğlu kararı öncesi AKP'nin bir toplantı yaptığı iddiasına yanıt veren Dağ, "Bunlar dedikodu. Bunlarla harcayacak zamanımız yok" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun İstanbul ve Yalova seçimlerinin yenileme çağrısına yanıt veren Hamza Dağ, "İstanbul ve Yalova'da erken seçimleri öne alalım gibi bir söz. Yerel seçimlerin öne alınması anayasa değişikliğiyle olur. Belediye başkanları 5 yıl için seçildi. 2024 31 Mart'ında yerel seçimleri yapılacak. Muhalefetin önerisi varsa bütün illeri konuşalım. Siyasi olarak bir mantığı yok. Kılıçdaroğlu bir espri yapmış, bir realitesi yok. Siyaseten konuşulacak bir konu değil" şeklinde konuştu.

Seçim tarihinin öne alınacağı yönündeki tartışmaları değerlendiren Dağ, "Şu anda seçim tarihinin öne alınmasıyla ilgili hiçbir platformda bir karar almış değil, müzakere süreci olmuş değil. Haziran ayının milletimiz açısından tatile gelmesi vs. süreci takip ediyoruz. Önümüzdeki süreçte müzakere durumumuz olur" dedi.

Memur ve emekli maaşına zamla ilgili soruyu yanıtlayan Hamza Dağ, "Enflasyona milletimizi ezdirmeyeceğiz diye çok net ifade ettik. (En düşük emekli aylığı) Daha önceki artışlarda da seyyanen bir artış yapıldı. En düşük emekli aylığına refah payı gelebilir. Çalışma Bakanlığımız süreci yürütüyor" ifadesini kullandı.

EYT ile ilgili konuşan Dağ, "Çok ince ayrıntısına kadar çalışılması gereken bir konu. Hiç kimsenin dışarıda kaldım demeyeceği bir çalışma. Bakanlık tüm detaylarıyla bir çalışma yoluna gidiyor. Milletimizin maksimum memnuniyetini oluşturacak bir çalışma olacak. Yaş kriteri konusunda şu oldu bu oldu diyecek durumda değilim." ifadelerini kullandı.