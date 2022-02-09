AKP'den elektrik faturalarına ilişkin yeni düzenleme açıklaması

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, NTV canlı yayınında fatura soygununa gelen tepkilere ilişkin açıklamada bulundu.

Dağ'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Şunu çok net söylemek gerekir. Bunu siyaseten önemsiyoruz. Vatandaşımız şikayetini dile getiriyorsa önemlidir. Elektrik faturalarıyla ilgili bir süredir şikayet var. Ocak ayında zam durumu söz konusu oldu. Covid ve sonrası arz talep dengelerinin bozulmasıyla beraber doğalgaz ve kömürdeki artışla birlikte Enerji Bakanlığı için bir zaruret oldu. Ama sonrasında gelen birtakım taleplerle birlikte 210 kilovatsaate çıkarıldı.

Önümüzdeki süreçte de yine bunun da iktifa etmemesiyle birlikte ve bazı taleplerin gelmesiyle birlikte bir çalışma bakanlık tarafından yürütülüyor. Şu anda Enerji Bakanlığı çalışma yürütüyor, önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Topyekun hem sınırın yükseltilmesi olur hem de vergiyle ilgili durumlar olabilir hem de sübvanse durumuyla ilgili olabilir. Bu bütçe ile birlikte değerlendirme yapılacak bir pozisyon.



Bunları tamamen çözmek adına hem nükleer tesisin ve Karadeniz gazının devreye girmesi, dünyadaki emtia fiyatlarının da bahar aylarıyla birlikte düşmesiyle inşallah temelden bir çözüm olacak."