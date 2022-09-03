AKP'den doğalgaza zam açıklaması: İmkanlar daha fazla elvermediği için yansıtılmak durumunda kaldı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, konutta yüzde 20, sanayide yüzde 50 oranında yapılan doğalgaz zammına ilişkin açıklama yaptı.

Muş, sübvansiyonun maksimum seviyeden yapıldığını öne sürerek, "Bunun dışındaki yansıtılmak zorunda kalıyor. Bir de bu bütçe nereden oluşuyor onu da söyleyeyim. Bizim bir enerji kaynağımız yok, onu bütçeye kaynak oluşturmuyoruz. Dolayısıyla toplanan vergilerden oluşuyor bu bütçe" dedi.

Türkiye'nin ortalama enerji ithalatının 35-40 milyar dolar olduğunu belirten Muş, "Pandemi sürecindeki veriler çok sağlıklı olmaz. Geçen sene 51 milyar dolar, bu sene 100 milyar doların üzerine çıkıyor. Dolayısıyla bizim geleneksel ortalama fiyatımızın 3 katı enerji faturasıyla karşı karşıyayız. Bunun herkes tarafından bilinmesini istiyoruz" ifadesini kullandı.