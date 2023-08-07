AKP'den Disney Plus adımı: FOX'un elinden almak istediler

Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, Atatürk dizisini yayınlamaktan vazgeçen ve sinemada iki film olarak gösterime gireceğini duyuran dijital yayın platformu Disney Plus’la ilgili tartışmaları köşesine taşıdı.

İktidar cenahından yükselen sert açıklamalara değinen Terkoğlu, konuyu daha da netleştirmek için Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) kaynaklarını aradığını ve “Dizi nasıl olur da Disney’de değil de FOX’ta yayınlanır?” diye ceza kesilip kesilemeyeceğini sorduğunu belirtti:

“RTÜK kaynakları bu konuda çok net konuştu. Kanunlara göre imkansız. Zira RTÜK’ün görevi, bir yayının sonlanmasıyla başlıyor. O yayındaki aykırılıklar hakkında inceleme yapılarak görüşülüyor. RTÜK tarihinde de RTÜK kanununda da ‘yayımlanmamış programa’ ceza verilmesinin örneği yok. Haliyle mümkün değil. Ama… Yarın, Fox’un ya da Disney’in başka bir programına, bugünün algısının gücüyle ceza verilebilir. Medyaya darbelerin önü biraz daha açılabilir.”

Terkoğlu, hükümet medyasını da taradığını belirterek dikkati çeken bir iddiayı gündeme getirdi:

“Öte yandan hükümet medyasını taradım. Disney tartışmasının dışında Cumhuriyetin 100. yılına dair bir hazırlık da göremedim. Ancak duyumlarıma göre birileri, bu süreçte olan değişiklikleri fırsat bilip, Atatürk filmini Fox’un elinden almak, TRT’de yayımlanmasını sağlamak için girişimlerde bulunmuş.

Meselenin bir de siyasi boyutu var. Türkiye yerel seçimlere hazırlanıyor. Ana yarış büyükşehirlerde olacak. Kazandığı cumhurbaşkanlığı seçiminde dahi Erdoğan bu kentlerde gerideydi. Elbette bunun nedeni muhalefetin başarısından çok, kentli-modern kesimlerin sosyolojik olarak Erdoğan’ın karşısında toplanması. ‘Disney’le mücadele Atatürkçülüğü’ bu kilidi açacak anahtarlardan biri olarak duruyor.”