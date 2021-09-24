AKP'den din dersinde Alevi öğrencilerin hedef alınmasına ilişkin açıklama

Ankara'da din dersinde Alevi öğrencilerin hedef alınması sonrası AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama geldi.

Haber Merkezi

Zorunlu din dersini öğrencilere dayatan AKP iktidarı, Alevi öğrencilerin hedef alındığı ders sonrası açıklamada bulundu.

"AK Parti olarak vatandaşlarımızın dinsel tercihleri ve mezhep tercihlerinin  tamamen kendilerine ait olduğunu düşünüyor, Alevi-Sünni vatandaş gibi bir ayrımı asla kabul etmiyoruz" iddiasında bulunan Çelik, "Ankara'nın bir ilçesinde bir Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni ile bazı öğrenciler arasında geçtiği iddia edilen hadise, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ankara Valiliği tarafından yakından takip edilmektedir. Peşin hükümlü açıklamalar yerine incelemelerin sonucu beklenmelidir" ifadesini kullanı.

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Ankara'da din kültürü öğretmeni derste Alevi öğrencileri hedef aldı