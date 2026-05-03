AKP’den 'DEM' yanıtı: 'Ne dediklerine takılmıyoruz, muhatap Öcalan ve yeni gelişmeler olacak…'

Cumhur İttifakı’nın Abdullah Öcalan ile başlattığı Yeni Osmanlıcı çözüm sürecine dair tıkanıklık tartışmalarına AKP cephesinden yanıt geldi.

MHP’nin adım atılması taleplerine AKP’nin isteksizlikle yanıt verdiği iddialarına konu olan sürece dair Türkiye gazetesine konuşan iktidar kaynakları, süreçle ilgili bir olumsuzluğun olmadığını, kendi takvimlerine göre hareket ettiklerini söyledi.

Bu kapsamda kısa süre içinde yasa gerektirmeyen bazı idari adımların atılabileceği öne sürüldü.

AKP kaynakları, "Biz başından beri bu sürecin fermuar sistemi ile ilerleyeceğini söylüyoruz. Her şey aşama aşama ilerliyor. Biraz gecikme olabilir ama kolay bir süreçten bahsetmiyoruz. DEM’in ya da başkalarının ne dediğine takılmıyoruz. Burada muhatap Öcalan. Güvenlik birimleri bu nedenle her konuyu Öcalan’la görüşüyor zaten. Yakında yeni gelişmeler olacak" diye konuştu.

'MİT hazırlık yapıyor'

DEM Parti’nin PKK’nin silah bırakması ile yasal düzenlemelerin "eş zamanlı" yapılması talebinin AKP’de karşılık bulmadığını aktaran Türkiye gazetesi, yasal düzenleme için silah bırakmanın MİT tarafından teyit edilmesinin bekleneceğini aktardı.

Öte yandan MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın geçtiğimiz günlerde AKP yönetimine yaptığı sunum sırasında silah bırakan PKK üyelerinin nasıl teslim alınacağı, silahların ne olacağı, Türkiye’ye gelen örgüt üyelerinin hangi hukuki süreçlere tabi olacağı gibi başlıklarda değerlendirmeler yapıldı.

AKP yönetiminin ayrıca güvenlik bürokrasisinden ihtiyaç duyulan düzenlemeler konusundaki önerilerini istediği öne sürüldü.

MİT’in hem yasal süreçler hem de teyit ve doğrulama mekanizması konusunda teknik hazırlık yaptığı belirtildi.

Habere göre yasa çıkarıldıktan sonra, Türkiye’ye gelmek isteyen PKK üyeleri güvenlik bürokrasisi tarafından kurulacak "doğrulama ve teyit mekanizmasının" süzgecinden geçirilecek. Bir anlamda, PKK üyelerinin dönüşlerinde yetki teyit mekanizmasından olacak.