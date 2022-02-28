AKP'den deklarasyon sonrası ilk tepki: 'Kılıçdaroğlu'nun masasına meze olmuşlar'

Altı siyasi partinin genel başkanlarının, deklarasyon toplantısında "güçlendirilmiş parlamenter sistem" mutabakat metnini imzalamasının ardından AKP'den konuya dair ilk tepki AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan'dan geldi.

Güçlendirilmiş parlamenter sistemi çalışmasını kabul etmediklerini ifade eden Özkan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:

"İşte bugün maalesef bir koltuk sevdasına, bir makam, mevki sevdasına 'dostlarımız' dedikleriyle, çetelerle, mafyalarla, derin ve paralel yapılarla, FETÖ'süyle, PKK'sıyla, Türkiye düşmanlarıyla gizli, kapalı kapılar arkasında ittifak görüşmeleri yapan, adeta postmodern darbeyi hatırlatırcasına postmodern bir ittifakla milletin iradesini dolaşmaya çalışanlar var.

Nasıl 27 Mayıs, 12 Eylül ve 28 Şubat, ucu dışarıda bulunan ve iş birlikçilerle beraber Türkiye'de ihanet içerisinde olanlarla yapılmışsa, bugün postmodern bir ittifak anlayışıyla dostlarıyla beraber iktidara gelme arzusu içinde olanlar da aynı gaflet, dalalet ve hıyanet içerisindeler.

Yolunu kaybetmişlerin, Kemal Kılıçdaroğlu'nun, CHP'nin masasında meze oldukları bir günü yaşıyoruz. Onların oyları mı var? Zinhar yok. Tek dertleri var; ihtirasla, koltuk sevdasıyla, Cumhurbaşkanımıza, milletimize olan düşmanlıklarından dolayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun masasına meze olmuşlar."