AKP'den Darphane'ye para basma talimatı: '130 milyar liralık skandal'

CHP PM üyesi ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, AKP'nin Darphane'ye para basma talimatı verdiğini öne sürdü.
"Darphane AKP’nin arka bahçesi oldu! Algılarla ve rakam oyunlarıyla ekonomiyi düze çıkarmaya çalışan AKP, olmayan 19.1 milyar doları sattıktan sonra şimdi de 130 milyar liralık bir skandala imza attı" diyen Karabat, "Swap hariç net rezervi -55,7 milyar dolarla rekor düşük seviyeye gerileyen Merkez Bankası üzerinden AKP’nin operasyonları devam ediyor. 30 Aralık’ta 70 milyar TL’lik rekor zararı olan MB, 31 Aralık’ta birdenbire 60 milyar TL’lik kâra geçti" ifadesini kullandı.
Karabat sosyal medyadan yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: