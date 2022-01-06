AKP'den Darphane'ye para basma talimatı: '130 milyar liralık skandal'

CHP PM üyesi ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, AKP'nin Darphane'ye para basma talimatı verdiğini öne sürdü.

"Darphane AKP’nin arka bahçesi oldu! Algılarla ve rakam oyunlarıyla ekonomiyi düze çıkarmaya çalışan AKP, olmayan 19.1 milyar doları sattıktan sonra şimdi de 130 milyar liralık bir skandala imza attı" diyen Karabat, "Swap hariç net rezervi -55,7 milyar dolarla rekor düşük seviyeye gerileyen Merkez Bankası üzerinden AKP’nin operasyonları devam ediyor. 30 Aralık’ta 70 milyar TL’lik rekor zararı olan MB, 31 Aralık’ta birdenbire 60 milyar TL’lik kâra geçti" ifadesini kullandı.

Karabat sosyal medyadan yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"130 milyar TL’lik artış için MB’nin döviz satışı gerekiyor. Ancak duyurulmuş bir döviz satışı olmadı. Sonuçta, büyük ihtimalle para basılıp Merkez Bankası’na aktarıldı.

Ekonomide kontrolü kaybeden AKP, sıkıştığı an hemen Darphane’ye para basma talimatı veriyor. 130 milyar TL’lik para aktarımı ile yüzde 36’lık resmi enflasyon yukarı yönlü hareketini sürdürecektir.

Merkez Bankası kâra geçince bu paralar Hazine’ye aktarılacak. Hazine’nin 3 aylık finansman programında borçlanma dışı kaynak olarak 78 milyar TL’lik gelir hedefleniyor. Bu gelir de Merkez Bankası’ndan gelecek.

AKP, Merkez Bankası ile Hazine’yi bilanço oyunları ve para basarak kârda gösteriyor. Oysa bir ülkenin kasası üreterek kâra geçer. AKP ise tüketerek kaynaklarımızı yok ettiği gibi, gelecek nesillerin borç yükünü de artırıyor."