AKP'den 'Cumhur'da genişleme' açıklaması: 'Yeniden Refah bu hafta yanıt verecek'

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhur İttifakı'na davet edilen Yeniden Refah Partisi'nin kararını bir hafta içerisinde bildireceğini açıkladı.

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüşürken, bir AKP heyeti de HÜDA-PAR'ın ziyaret etti. Toplantıların ardından AKP Sözcüsü Ömer Çelik değerlendirmelerde bulundu.

Çelik'in açıklamalarında öne çıkan başlıklar şöyle:

  • Cumhur İttifakı'nın büyümesi için trafik devam ediyor. Temaslarımız olumlu bir yönde seyrediyor. BBP zaten Cumhur İttifakı'nın bir parçası. 
  • HÜDA-PAR'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Yeniden Refah Partisi'nde bir davet söz konusu oldu, onlarla değerlendireceklerini ilettiler, bu hafta içerisinde dönüş yapacaklar. 
  • Bizim parti programımız var destek açıklayan partilerin de kendi programları var, elbette farklılıklar olabilir. Temel ilkeler çerçevesinde seçime gitmesi önemlidir. 
  • Devletimizin başı olan Cumhurbaşkanımızın ülkeyi yönetirken ortaya koyduğu temel ilkeleri vatandaşlarımız da çok iyi bilmektedir. Seçimlere daha güçlü şekilde girecek şekilde prensiplerimizi açıklayacağız. 

Haber

Yeniden Refah Partili Aras: 'Cumhur' gerçekten zor durumda, çoğunluk 'ittifak olmasın' diyor