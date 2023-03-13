AKP'den 'Cumhur'da genişleme' açıklaması: 'Yeniden Refah bu hafta yanıt verecek'

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüşürken, bir AKP heyeti de HÜDA-PAR'ın ziyaret etti. Toplantıların ardından AKP Sözcüsü Ömer Çelik değerlendirmelerde bulundu.

Çelik'in açıklamalarında öne çıkan başlıklar şöyle: