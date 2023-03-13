AKP'den 'Cumhur'da genişleme' açıklaması: 'Yeniden Refah bu hafta yanıt verecek'

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüşürken, bir AKP heyeti de HÜDA-PAR'ın ziyaret etti. Toplantıların ardından AKP Sözcüsü Ömer Çelik değerlendirmelerde bulundu.
Çelik'in açıklamalarında öne çıkan başlıklar şöyle:
- Cumhur İttifakı'nın büyümesi için trafik devam ediyor. Temaslarımız olumlu bir yönde seyrediyor. BBP zaten Cumhur İttifakı'nın bir parçası.
- HÜDA-PAR'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Yeniden Refah Partisi'nde bir davet söz konusu oldu, onlarla değerlendireceklerini ilettiler, bu hafta içerisinde dönüş yapacaklar.
- Bizim parti programımız var destek açıklayan partilerin de kendi programları var, elbette farklılıklar olabilir. Temel ilkeler çerçevesinde seçime gitmesi önemlidir.
- Devletimizin başı olan Cumhurbaşkanımızın ülkeyi yönetirken ortaya koyduğu temel ilkeleri vatandaşlarımız da çok iyi bilmektedir. Seçimlere daha güçlü şekilde girecek şekilde prensiplerimizi açıklayacağız.