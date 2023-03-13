Yeniden Refah Partili Aras: 'Cumhur' gerçekten zor durumda, çoğunluk 'ittifak olmasın' diyor

Yeniden Refah Partisi (YRP) Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) Üyesi, eski Kocaeli il Başkanı Mehmet Aras, partilerinde genel eğiliminin Cumhur İttifakı ile ittifak yapmamak olduğunu belirtti.

T24'te yer alan habere göre İttifak için 30 maddenin kabul edilmesi gerektiğini belirten Aras, "Tayyip Bey ile aynı dönemde, aynı partide belediye başkanıydım. Milli Görüş elbisesini çıkarıp papaz elbisesini giydi. Eş başkanlık yaptı. Irak’ın bombalanmasını kabul etti. Bana Ankara’nın tapusunu da verseniz ben 'evet' diyemem. Yarın Allah'a hesap vereceğiz" dedi.

Aras, "Tayyip Erdoğan başkan seçilirse, partisi zaten eski Anavatan gibi olacak. AK Parti seçmeni, bizim partimize gelecek" iddiasında bulundu; ardından süreci anlattı:

"Binali Yıldırım, 10 Mart’ta bizim genel merkeze geldi. Bize bir ittifak teklifinden bulundular. Sıkışmış durumdalar şu an. Cumhur İttifakı gerçekten zor durumda. Bir destek arıyorlar. Onlar da bizleri kendilerine yakın gördüler herhalde. 20 senedir bizi arayıp görmeyenler, kapımızı çalmayanlar şimdi bizi görmeye geldiler. Binali Yıldırım ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz birlikte geldi.

Genel başkanımıza böyle böyle teklifte bulundular; ittifak teklifi. Genel başkanımız da dedi ki, 'Biz bir teşkilatız, Türkiye’nin 81 ilinde teşkilatlarımız var; konuşmamız lazım.' Cumartesi günü Merkez Karar Yürütme Kurulu üyelerimizi Ankara’ya çağırdılar. Ben de Ankara'daydım. Pazar günü de il başkanlarını çağırdılar. Ankara’da MKYK üyeleriyle 12-13 saatlik bir toplantı oldu.

Genel Başkan, bunların tek tek görüşlerini aldı ve not etti. Genel merkezin ittifak ile ilgili kararı muhtemelen salı günü belli olur. Genel merkez ya evet ya da hayır diyecek. Benim kanaatim bu. Çünkü zaten salı günü Başkanlık Divanı var.

'Büyük çoğunluk ittifak olmaması yönünde kanaat bildirdi'

Şöyle diyoruz, siz bize geldiniz ama bizim milli görüşün ilkeleri var. Denk bütçesinden, eş başkanlığa kadar. Borçlanma konuları var tabi. Biz bunları bir görüşün dedik Cumhur İttifakı’na. Onlar da bunları görüşecekler. Salı günü de, yani yarın, bizimkiler 'evet' veya 'hayır' diyecek. Büyük çoğunluk ise ittifak olmaması yönünde kanaat bildirdi. Ama kararı genel merkez verecek. Genel merkez bir karar verirse yapacak bir şey yok Siyasi Partiler Kanunu’na göre. Henüz daha 'evet', 'hayır' demedi. Genel Başkan, sadece görüşlerimizi aldı.”