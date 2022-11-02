AKP'den CHP, İYİP ve HDP'ye anayasa değişikliği teklifi ziyareti

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığındaki AKP heyeti, başörtüsü konusundaki anayasa değişikliği teklifine ilişkin bilgi vermek için MHP'nin ardından CHP, HDP ve İYİP Meclis gruplarına ayrı ayrı ziyarette bulundu.

Adalet Bakanı Bozdağ, AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, CHP Grubu'nu ziyaretinde Grup Başkanvekili Engin Altay ve Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ile görüştü.

Basına kapalı ziyaret, 1 saat sürdü.

'Anayasa değişikliği çalışmasının içinde olmayacağız'

CHP Grup Başkanvekili Altay, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Prensip olarak başörtüsünün zaten artık bir mesele olmaktan çıktığını öteden beri söyleyegeldik ancak CHP bakımından Anadolu'da karşılaştığımız kimi eleştirilere karşı bu konudaki samimiyetimizi ve dürüstlüğü ortaya koymak için Sayın Genel Başkanımız böyle bir kanun teklifini, bizlerin de imzasıyla Meclis'e verdi" dedi.

AKP'nin buna karşılık bir anayasa değişikliği önerdiğini anımsatan Altay, temel hakların referandum ve anayasa konusu olmaması gerektiğini, birden çok maddeli bir anayasa değişikliğinin, seçime 7 ay kalmışken yapılmasının doğru olmadığını düşündüklerini söyledi.

Yeni anayasanın, yeni parlamentonun işi olması gerektiğini ifade eden Altay, "Bu yönüyle AK Parti'nin 'Çalışmaları birlikte olgunlaştıralım, son şeklini verelim.' önerisinin içinde olmayacağımızı kendilerine belirttik. AK Parti'nin gerçekleştirmek istediği bir anayasa değişikliği çalışmasının içinde olmayacağımızı heyete söyledik" diye konuştu.

'Konunun Türkiye'nin gündeminden çıkması niyetinde müttefikiz'

Adalet Bakanı Bozdağ, Altay ve Tezcan'a anayasa değişikliği konusunda yaptıkları hazırlıklar hakkında bilgi aktardıklarını belirtti.

Görüşmede, Anayasanın hangi maddelerinde değişiklik düşündüklerini paylaştıklarını anlatan Bozdağ, "Genel çerçeve üzerinde durduk ve kendilerinden bu hazırlık sürecine katkı vermelerini, hazırlık sürecini olgunlaştırmakta görüşlerine ihtiyacımız olduğunu ifade ettik. Görüşler geldikten sonra da teklifi netleştirip bu görüşlere göre şekillendirdikten sonra Parlamento'ya sunacağımızı ifade ettik. Onlar da kendi değerlendirmelerini yaptılar" dedi.

Türkiye'de başörtüsü konusunda artık bir sorun olmadığını her defasında ifade ettiklerini dile getiren Bozdağ, şunları söyledi:

"Bu konuda zaten Anayasa ve yasalarda da bir sorun yok ama geçmişte Türkiye, idari birtakım düzenlemeler ve haksız uygulamalar ile yaşamaması gereken süreçleri yaşadı. Bu konu Türkiye'nin gündemine bir daha gelmesin diye anayasal güvencenin daha iyi olacağı kanaatiyle bunu getirdik. CHP de bu konunun gündemden düşmesini istediği için bir teklif verdi. Biz de bu konunun artık Türkiye'nin gündeminden çıkmasından yanayız. Bir çoğunlukla değişecek kanun teklifi değil de esasında çok zor değişecek, belki hiç değişmeyecek bir anayasayla teminat altına alınması gerektiğine inanıyoruz. Esasında niyetlere baktığımızda bu konunun Türkiye'nin gündeminden çıkması niyetinde müttefikiz. Usul konusunda farklılıklarımız var. Çalışmalarımızı yürüteceğiz. Bu çalışmalardan sonra da teklifimizi kamuoyuyla paylaşacağız. CHP'nin değerli yöneticilerinin kendi aralarında değerlendirmelerini o zaman daha net görme imkanımız olacak. Bugün yaptıkları değerlendirmeler, bizimle paylaştıkları görüşler için de ayrıca teşekkür ediyorum."

'Referandumu doğru bulmayız'

Adalet Bakanı Bozdağ başkanlığındaki heyet daha sonra HDP Grubu'nu ziyaret ederek, Grup Başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ve Hakkı Saruhan Oluç ile görüştü.

Basına kapalı gerçekleştirilen ve 1 saat süren görüşmede, HDP Mardin Milletvekili Ebrü Günay da yer aldı.

Beştaş, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, son kararın konuyu görüşecekleri partinin yetkili kurullarında verileceğini söyledi.

Kıyafet özgürlüğü, başörtüsü ve kadın haklarına yönelik hiçbir zaman negatif tutumda olmadıklarını belirten Beştaş, "Ama böyle bir dönemde nasıl bir karar alacağımıza tek başımıza değil ilgili kurumlarımızla birlikte karar vereceğiz" diye konuştu.

Başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği teklifinin Meclis'e pazartesi sunulmasının düşünüldüğünü belirten Beştaş, "Sunulmadan önce bir görüşmemiz olur, iletmiş oluruz. Tutumumuz tamamen hukuktan yana. Hem bu mesele hem de genel olarak konusu hak ve özgürlükler olan bir olguda, değişiklikte referandumu doğru bulmayız. Bu konu özelinde demiyorum ama sonuçta insanların nasıl giyeceğine dair bir özgürlüğü, hakkı halka nasıl soralım? Zaten bu vazgeçilemez bir hak" değerlendirmesini yaptı.

İYİP ziyareti

Bozdağ ve beraberindekiler daha sonra İYİP Grubu'na ziyarette bulunarak Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu ve Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ile görüştü.

Basına kapalı gerçekleştirilen ve 1 saat süren görüşmede, İYİP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan, İYİP Antalya milletvekilleri Hasan Subaşı ile Feridun Bahşi de yer aldı.

Adalet Bakanı Bozdağ, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, hazırlıkları hakkında bilgilendirme yaptıklarını belirtti.

Görüşmede somut bir teklif metni sunmadıklarını ifade eden Bozdağ, "Hazır bir teklifle gitme değil de onların görüşlerini de alarak bu süreci ona göre şekillendirme düşüncesiyle yapılan bir ziyaret olduğu için kendilerine somut bir metin sunmadık ama genel bir çerçeveyi kendileriyle paylaştık. Onlar kendi açılarından değerlendirmeyi yapacaklardır. Bu çalışmalar bittikten sonra istişare ettiğimiz değerli gruplarımızın görüşleri ve önerileri de ortaya çıktıktan sonra bu metne son şeklini verip kamuoyuyla paylaşacağız. Milletvekilleri de bu teklifi TBMM'ye sunacaklardır" diye konuştu.

İYİP Grup Başkanı Tatlıoğlu da konuyu Genel Başkan Meral Akşener ve partinin kurullarında görüştükten sonra kararlarını paylaşacaklarını kaydetti. (AA)