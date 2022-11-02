Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığındaki AKP heyeti, "başörtüsü" hakkındaki anayasa değişikliği teklifine ilişkin MHP, CHP, HDP ve İYİP'in Meclis gruplarını ziyaret ediyor.

Saat 15.00'te MHP'yi ve 15.30'da CHP'yi ziyaret eden AKP heyeti saat 16.30'da HDP ve 17.00'de İYİP grubunu ziyaret edecek.

MHP Meclis Grubu'nu ziyareti sonrası açıklama yapan Bakan Bozdağ "Partilerle istişare ediyoruz, teklif götürmüyoruz. İstişareler sonucunda ortaya çıkacak görüşleri tekrar değerlendireceğiz, bu görüşler çerçevesinde teklifin son halini vereceğiz" dedi.

Meclis'teki ziyaretlerde Bozdağ başkanlığındaki heyette, AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ile AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz yer alıyor.