AKP’den ‘çerçeve yasa’ açıklaması: ‘İnce işçilik aşamasındayız, Meclis kapanmadan çıkaracağız’

AKP Sözcüsü Ömer Çelik iktidarın "Terörsüz Türkiye” diye adlandırdığı sürece ilişkin Meclis'e gelmesi beklenen “çerçeve yasa” hakkında “İnşallah Meclis kapanmadan bu yasal çerçeveyi ortaya çıkarmış olacağız” dedi.

Partisinin MYK toplantısı sırasında basın toplantısı düzenleyen Çelik süreçte yeni bir aşamaya gelindiğini ve yeni aşamanın yasal bir çerçevenin ortaya çıkması olduğunu belirtti.

Çelik, "Doğrusunu söylemek gerekirse, bununla ilgili çok sayıda toplantı yapıyoruz. Hemen her gün çalışıyoruz. Tabii istişarelerimizi sürdürüyoruz. Siyasi boyutları olan, hukuki boyutları olan, çok kapsamlı istihbari boyutu olan, stratejik boyutu olan çok kapsamlı bir süreç" ifadelerini kullandı.

Süreç kapsamında, “devletin niteliklerine ve milletin değerlerine gölge düşürülecek bir şey yapılmadığını” söyleyen Çelik "Burada esas olan, Türkiye'nin temel değerlerini korumaktır. Türkiye'yi terör yükünden kurtarmaktır. Bir söz vardır. 'Bundan sonrasını yürümeyeceksek buraya kadar niye geldik' diye. Şimdi daha ince işçilik aşamasındayız. Aslında bir bakıma bir başka boyutuyla mesele yeni başlıyor. Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge hedeflerine ulaşmak bakımından tabii ki yasal bir zeminin oluşması son derece önemli. Ama aynı zamanda oluşturulan politik atmosfer önemlidir. Toplumsal atmosfere pozitif katkı sağlayıp sağlayamamak önemlidir" diye konuştu.

Çelik, "Terörsüz Türkiye konusundaki hazırlıklarımız devam ediyor. Hemen her gün toplantı yapıyoruz. Bugün de toplantı yapacağız. Saatler süren toplantılar yapıyoruz. Bazen günde iki kere, sabah ve akşam toplantı yapıyoruz. İnşallah Meclis kapanmadan bu yasal çerçeveyi ortaya çıkarmış olacağız" dedi.

'Esas olan Meclis kapanmadan çıkarılacak olmasıdır'

Açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çelik, sürece ilişkin Meclis çalışmalarına dair bir soruyu, "Takvim iyi gidiyor. 3-5 günden bahsetmiyoruz. Burada uzun bir zaman dilimi değil ama şöyle bir irademiz var, Meclis kapanmadan bu yasayı çıkaracağız. Bu, bu hafta mı olur, bu haftadan biraz sonraya mı sarkar, çalışma devam ediyor. Önemli olan nitelikli bir şekilde iyi çalışılmış, ince işçiliği yapılmış bir şey olsun. Bazen umduğunuzdan daha erken de gerçekleşebilir. Yani kafanızdaki takvimden daha erken de gerçekleşebilir. Bazen işte 3-5 gün sarkabiliyor. Ama temel irademiz şu, bu yasayı yüce Meclis kapanmadan çıkarmak için biz gayret edeceğiz. Genel mutabakatın da bu şekilde olduğunu görüyoruz" ifadeleriyle yanıtladı.

Çelik çerçeve yasanın takvimine ilişkin bir diğer soru üzerine, "Bunu böyle hani çok uzun zaman diye düşünmeyin. Bu hafta, öbür hafta, esas olan Meclis kapanmadan bunun çıkarılacak olmasıdır. O çerçevede. Öyle bir takvim koyduğunuzda, siz de işte hepiniz Meclis'i takip ediyorsunuz, şu gün diye o takvime uymak zor oluyor" yanıtını verdi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a bu konuda sunum yapılıp yapılmadığı sorulan Çelik, her aşamanın Cumhurbaşkanı'nın talimatları alınarak yürütüldüğünü belirterek, "Şimdiye kadar pek çok kez kendilerine arz edildi" dedi.

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