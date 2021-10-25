AKP'den büyükelçiler hakkında ilk açıklama

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, tutuklu Osman Kavala'nın serbest bırakılması için çağrı yapan 10 büyükelçi ile ilgili açıklamada bulundu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik, ''Milletimizin ve devletimizin ülkemizde görev yapan diplomatlara karşı misafirperverliği dünyaca ünlüdür. Kurallara riayet ederek ülkemizle kendi ülkeleri arasındaki bağları güçlendirmek için çalışan diplomatlar her zaman takdir edilmektedir'' diye yazdı.
"Devletimizin egemenliği konusunda çok yüksek bir hassasiyete sahibiz'' diyen Çelik, açıklamalarını şöyle sürdürdü:
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''Ülkemizin içişlerine ve egemenlik haklarına karışma anlamına gelen her beyanı en güçlü şekilde reddettik ve reddedeceğiz.
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Cumhurbaşkanımız devletimizin başı olarak bu duruşu en net ve en güçlü şekilde ortaya koymuştur.
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Devletler arası bağların güçlendirilmesi noktasında önemli misyona sahip büyükelçiliklerin bu çerçeveye bağlı kalarak görev yapmasından memnuniyet duyduğumuzu, buna karşılık iç işlerimize müdahale anlamına gelebilecek her türlü adımı reddettiğimizi bir kez daha ifade ediyoruz.
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Milletimiz, misyonunun gerekliliklerine riayet eden ve milletlerimiz arasındaki bağları güçlendiren tüm diplomatik temsilciliklere en iyi şekilde ev sahipliği yapmaktadır. Devletimizin egemenlik hakları konusundaki hassasiyetimiz tartışma konusu değildir.
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Türkiye Cumhuriyeti yüksek bir diplomatik birikime sahiptir. Ülkemizde görev yapan tüm diplomatlar için bu son derece değerli bir birikimdir.''