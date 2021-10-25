AKP'den büyükelçiler hakkında ilk açıklama

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, tutuklu Osman Kavala'nın serbest bırakılması için çağrı yapan 10 büyükelçi ile ilgili açıklamada bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik, ''Milletimizin ve devletimizin ülkemizde görev yapan diplomatlara karşı misafirperverliği dünyaca ünlüdür. Kurallara riayet ederek ülkemizle kendi ülkeleri arasındaki bağları güçlendirmek için çalışan diplomatlar her zaman takdir edilmektedir'' diye yazdı.

"Devletimizin egemenliği konusunda çok yüksek bir hassasiyete sahibiz'' diyen Çelik, açıklamalarını şöyle sürdürdü: