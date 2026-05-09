AKP'den Burcu Köksal açıklaması: 'Gelişmeleri görürsünüz'

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, SAHA EXPO 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’nı ziyaret etti.

Burada açıklamalarda bulunan Çelik, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın partisine geçeceği haberlerine ilişkin “Partimize geçecek belediye başkanlarını zaten il başkanları toplantımızda, grup toplantılarımızda görüyorsunuz. Dolayısıyla o toplantıları zaten hepiniz takip ediyorsunuz. Oralarda gelişmeleri görürsünüz” dedi.

Kendisine Burcu Köksal'la ilgili iddialar sorulan Çelik şunları söyledi:

“Partimize geçecek belediye başkanlarını il başkanları toplantımızda ve grup toplantımızda görüyorsunuz. Oralarda gelişmeleri görürsünüz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanının şöyle bir sorunu var; Kendi partisindeki yönetim problemlerini sürekli AK Parti üzerinden değerlendirmeye çalışıyor. Kendi partisini yönetemem diye bir durumu var. Sürekli AK Parti üzerinden izah etmeye çalışıyor. Cumhuriyet Halk Partisi yönetilememektedir. Muhalefetteyken, devlet organlarını tehdit etti, askeri organları, gazetecileri, kitap satılan yerleri tehdit etti. Tüm bu tehditleri yaparken Türkiye'ye demokrasi getireceğini iddia ediyor.”

Ne olmuştu?

Köksal'ın AKP'ye geçeceği Çarşamba günü yandaş gazeteci Sinan Burhan tarafından dile getirilmişti. Uzun süre konu hakkında açıklama yapmayan ve CHP'li yetkililerin telefonuna çıkmayan Köksal'ın dün Barış Yarkadaş'a konuşup iddiaları doğruladığı öne sürülmüştü.