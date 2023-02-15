AKP'den Bülent Arınç'ın seçim tarihi paylaşımına ilişkin açıklama

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısının ardından yaptığı açıklamada, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın seçim tarihine ilişkin açıklamasına değindi.

"Bülent Arınç'ın seçim açıklamasının partimizle bir ilgisi yoktur" diyen AKP Sözcüsü Çelik, "Bülent Arınç'ın açıklamalarının AK Parti ile bir ilgisi yoktur. Yetkili kurumları MYK'sıdır, genel başkanlıktır" dedi.

AKP'li Çelik, "Bülent Arınç bir takım görüşler paylaşmış, muhalefettekiler bizim adımıza ortamı yoklamakla ilgili bir davranış olduğunu söylüyorlar. Arınç'ın açıklamaları partimizin kurumsal görüşünü bağlamamaktadır. AKP ile ilgisi yoktur. Bunun bizimle ilişkilendirilmesi, AKP'nin görüşü gibi davranılması yanlıştır" ifadelerini kullandı.