AKP'den 'asgari ücrete ara zam' açıklaması

AKP Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.

Kandemir enflasyona ilişkin "Hükümetimiz ciddi adımlar atıyor atmaya devam ediyor. Vatandaşımız bunun Türkiye'nin müstakil meselesi olmadığını görüyor. İstikrarlı hükümetin bu sorunların üstesinden gelebileceğini de görüyor. Mücadeleye devam edeceğiz. Attığımız adımların etkisini de görüyoruz sokakta. Sonbahardan itibaren enflasyonda hissedilir bir düşüş de olacak. Yaz süresi içerisinde de bunu hissedeceğiz. Çarşıda pazarda kademeli bir şekilde göreceğiz ki fiyatlarda bir iyileşme olacak" dedi.

'Bakanlarımız asgari ücretle ilgili çalışmalarını yapıyorlar'

Temmuz ayında asgari ücrete zam iddialarına ilişkin de konuşan Kandemir, şunları söyledi:

"Bakanlarımız çalışmalarını yapmaya devam ediyorlar. Cumhurbaşkanımıza arz ettiler, arz ediyorlar. Bir yol haritası üzerinde mutlaka çalışılıyor. Milletimizin sokakta vatandaşımızın derdi bizim derdimiz. Orada bir problem varsa bu problem bizim problemimiz. İlgili bakanlarımız konuyla ilgili çalışmalarını yapıyorlar. Önümüzdeki süreç içerisinde atılan adımları bunları hep beraber göreceğiz. Fakat bunu yaparken popülist bir söylemin içerisine girmeyi de doğru bulmuyoruz. AK Parti milletine uzun vadede bedel ödetecek hiçbir şeyi yapmamakla zaten istikrarı sağlamış bir siyasi hareket. Bunun bir dengesi var o denge içerisinde hükümet olmanın gereğini de yerine getirerek adımlar atmaya devam edeceğiz."

Kandemir, erken seçim tartışmalarına ilişkin de, "Seçimler tam zamanında yapılacak. Önümüzde 1 sene var. İstikrarı önemsiyoruz" dedi.

'Bu bir iftira kampanyası'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "kaçış planı" açıklamasına ilişkinse Kandemir, "Bu bir iftira kampanyasıdır. Adeta mutfakta pişirilen gündemi okuyor. Önüne konan metni okuyor görüntüsü veriyor. Kılıçdaroğlu niçin Türkiye'nin önemli karar arefelerinde devreye girip gündemle alakası olmayan şeyleri siyasetin meselesi haline getiriyor? Şu anda şehitlerimizin cenazesi var. Zamanlaması son derece manidar. Bürokratları tehdit dili çok anormal. Bu çatışma dili toplumu kutuplaştırıyor. Siyasetin konusu olmayan meseleyi gündem yapıyor. Son açıklamaları son derece talihsiz" ifadesini kullandı.