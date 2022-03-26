AKP'den asgari ücret ve EYT açıklaması

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, emeklilikte yaşa takılanlar hakkında açıklamalar yaptı. "Milletin konuştuğu, talep ettiği, beklentilerinin tamamını masaya yatırırız. Bunların tamamıyla ilgili çalışmalarımızı öteden beri sürdürürüz" diyen Kurtulmuş, "Taleplerin gerçekleştirilebilmesi için de eldeki imkanlar, fırsatlar, öncelikler çerçevesinde bu değerlendirmeler yapılır" ifadesini kullandı.
Kurtulmuş, "Asgari ücret için altıncı aydan itibaren hazırlık olabilir mi?" sorusu üzerine de "Özel sektör için konuştuğumuzda biz Türkiye'nin ekonomik olarak olağanüstü bir dönemden geçtiğini görüyoruz. Gerçekten büyük bir hayat pahalılığı baskısının vatandaşlarımızın üstünde olduğunu ve bunun da hafifletilmesi için elimizdeki bütün imkanları kullanmanın şart olduğunu görüyor ve bunu uyguluyoruz" dedi.
'Masada 6 değil, görülmeyenle birlikte 7 parti var'
Bir gazetecinin "6 muhalefet lideri yarın yuvarlak masa toplantısında bir araya gelecek. Konu da yine parlamenter sisteme geçiş süreci. Bu toplantılardan bir sonuç çıkar mı?" sorusu üzerine Kurtulmuş, şöyle devam etti: