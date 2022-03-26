AKP'den asgari ücret ve EYT açıklaması

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, emeklilikte yaşa takılanlar hakkında açıklamalar yaptı. "Milletin konuştuğu, talep ettiği, beklentilerinin tamamını masaya yatırırız. Bunların tamamıyla ilgili çalışmalarımızı öteden beri sürdürürüz" diyen Kurtulmuş, "Taleplerin gerçekleştirilebilmesi için de eldeki imkanlar, fırsatlar, öncelikler çerçevesinde bu değerlendirmeler yapılır" ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, "Asgari ücret için altıncı aydan itibaren hazırlık olabilir mi?" sorusu üzerine de "Özel sektör için konuştuğumuzda biz Türkiye'nin ekonomik olarak olağanüstü bir dönemden geçtiğini görüyoruz. Gerçekten büyük bir hayat pahalılığı baskısının vatandaşlarımızın üstünde olduğunu ve bunun da hafifletilmesi için elimizdeki bütün imkanları kullanmanın şart olduğunu görüyor ve bunu uyguluyoruz" dedi.

'Masada 6 değil, görülmeyenle birlikte 7 parti var'

Bir gazetecinin "6 muhalefet lideri yarın yuvarlak masa toplantısında bir araya gelecek. Konu da yine parlamenter sisteme geçiş süreci. Bu toplantılardan bir sonuç çıkar mı?" sorusu üzerine Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Bir kere tashih etmek lazım. 6 muhalefet partisi değil, 7 muhalefet partisi. O masada kendisi fiilen olmayan ama ruhu orada olan partiyi de unutmayın. O partiye de haksızlık yapmayın. Çünkü haksızlık yapıldığı zaman onlar hatırlatıyorlar. Meclis kürsüsünden arkadaşlarım da hatırlar. Biz olmasaydık bu koltuklarda oturamazdınız diyorlar. Biz olmasaydık İstanbul'u ve Ankara'yı alamazdınız diyorlar. Dolayısıyla o masada 6 parti değil, görülmeyenle birlikte 7 parti vardır. Partiler bir araya gelir biz bundan hiç rahatsızlık duymayız. Ortak bir kanaat etrafında birleşirler ama şöyle davranmanın Türkiye demokrasisi açısından yanlış olduğunu düşünüyorum. Şu andaki sistem Cumhurbaşkanlığı sistemidir. Bu sistem herhangi bir kişi istediği için kabul edilmiş bir sistem değildir. Bu sistem parlamentodaki oylar artı milletin referandumda verdiği yüzde 52 ile millet tarafında tescil edilmiş, kabul edilmiş ve şu anda meşru olarak işleyen bir sistemdir. Bu sistemi beğenmiyorum ve değiştireceğim demek sadece millete aittir. Demokraside hakem de hakim de millettir. Milletten başkasının ben şunu istemiyorum böyle olsun demesi bize eski dönemleri hatırlatıyor." (İHA)