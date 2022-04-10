AKP'den asgari ücret açıklaması: 'Gerekirse...'

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Kanal7'de Başkent Kulisi programında soruları yanıtladı.

Dağ asgari ücret zammı beklentilerine ilişkin "Aralık ayında konuşuluyor. Ama gelen verilerin enflasyonun altında kaldığını görürsek, gerekirse müdahale yapmaktan çekinmeyiz" dedi.

Dağ şunları kaydetti:

"Enflasyonun altına kimseyi ezdirmeyeceğiz dedik ve ezdirmedik. Yüzde 30-40 zamlarla bunu ortaya koyduk. Burada özellikle ticari hayata baktığımızda hareketlilik devam ediyor. Sabit gelirliler konusunda hamleler yapmamız lazım. Asgari ücretle ilgili bir irade ortaya koyduğunuz herkes kendi çalışanlarına bir artış koymuş oluyor ve insanların alım gücünü bir seviyede tutmaya çalışıyoruz. İlgili bakanlıklarımız şu anda takip ediyor, gelen verilere göre zaten Temmuz ayında memurlarla ilgili bir gündem var, asgari ücretle ilgili Aralık ayında konuşuluyor. Ama gelen verilerin enflasyonun altında kaldığını görürsek, gerekirse müdahale yapmaktan çekinmeyiz."