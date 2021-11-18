AKP'den asgari ücret açıklaması

Asgari ücrete gelecek zam oranı tartışmaları sürerken AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan konuyla ilgili açıklama geldi.

Kurtulmuş, asgari ücrette enflasyon oranı üstünde bir artış olacağını belirtti. Kurtulmuş, "Başta asgari ücret olmak üzere dar gelirli vatandaşların beklentilerini karşılayacak düzenleme yapılacak. Hakkaniyet enflasyon oranı üstünde bir artış olması. Asgari ücreti yaşanabilir bir seviyeye çıkarmak en önemli vazifedir" dedi.

NTV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kurtulmuş EYT düzenlemesiyle ilgiliyse, "Bütçe kısıtlarımız içerisinde önceliğimiz 3600 ek gösterge düzenlemesi" diye konuştu.