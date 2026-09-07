AKP’den 'Alevileri kapma' çıkışı: 'Alevileri Yavuz ile İdris-i Bitlisi'nin ittifakına dahil etme' zamanıymış…

AKP’nin Yeni Osmanlıcı ittifakına ilişkin son hamle belli ki Alevileri hedef alacak.

AKP’li Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal, “PKK’nın boşluğu ve Aleviler” başlıklı bir yazı kaleme alırken, tarihsel gerçekleri ters yüz ederek “1514’de Çaldıran Savaşı’nda Şah İsmail yenildi, Başkent Tebriz Osmanlıların eline geçti. Türk tarihinin bu en kritik savaşının ne öncesinde ne de sonrasında Alevi katliamı yapıldı; tam tersine Anadolu Alevileri büyük bir fitneden kurtarıldı” iddiasında bulundu.

Öcalan’ın çağrısını yaptığı Sünni İslam merkezli Yeni Osmanlıcı İdris-i Bitlisi-Yavuz ittifakı çağrısına destek veren Ünal, PKK’nın tasfiyesi sonrası Aleviler başlığında “boşluk” ortaya çıkabileceğini iddia ederken, “PKK’nın tasfiyesiyle oluşacak boşluk dikkate alınmalı; bu boşluğun, irili ufaklı ve baş etmesi daha da zor parçacıklar tarafından, özellikle de mafyatik örgütlenmelerle doldurulması önlenmeli. Alevi vatandaşların da yeni kurgulara, tahriklere, tuzaklara karşı uyanık olmaları sağlanmalı” dedi.

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Sonrasında ağzındaki baklayı çıkaran ve bu gerici ittifaka Alevilerin de dahil edilmesi gerektiğini söyleyen Ünal, şu ifadeleri kullandı:

Çaldıran Savaşı’nda Yavuz ile İdris-i Bitlisi’nin ittifakı sadece Türk-Kürt kardeşliğini pekiştirmekle kalmadı; Alevileri de Safevi Şiası fitnesinden kurtardı. Şimdi Türk-Kürt kardeşliği yeniden güç kazanırken, Alevileri de bir kez daha büyük ittifaka dahil etmek zamanıdır. İşte o zaman, Yavuz ve Kanuni devirlerindeki kadar güçlü, muazzam, müreffeh bir devlet, bir süper güç yeniden zuhur edecektir.

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