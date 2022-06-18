AKP'deki kavga büyüyor: Gökçek de Arınç paylaşımı yaptı

Eski Cumhurbaşkanlığı YİK üyesi Bülent Arınç bugün katıldığı 'Türk Demokrasi Vakfı; Yeniden' adlı toplantıda AKP'yi "Tatlı su balığı siyasetçileri var, suya sabuna dokunmadan. Majestelerinin gazetecileri var. Havanın suyun berraklığından bahsederler. Öksürmenin, bağırmanın zamanıdır. Kral çıplak demenin vaktidir. Allah cesur olana izzet verir" diye eleştirmişti.

AKP'li Mehmet Metiner, TV100 ekranlarında katıldığı programda Bülent Arınç'ın bu sözlerine tepki göstermiş ve "Bizim gönlümüzde bir yeri kalmamıştır. İnşallah partimizden de ihraç olur gider. Bülent Arınç’ın ismini duymak istemiyoruz, yeter artık" şeklinde konuşmuştu.

Arınç ise Mehmet Metiner'e bugün sosyal medya hesabından yaptığı yazılı bir açıklamayla sert yanıt vermiş ve "İnsan omurgası 33 kemikten oluşur. Seninki ise yalan, iftira hasetten ibaret üç kıkırdaktan müteşekkil. Sanma ki yalan ve iftiralarını dikkate alıp cevap vereceğim" demişti.

'Soralım bakalım aynı kanaatteler mi?'

Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek de Arınç'la ilgili paylaşım yaptı. Gökçek paylaşımında Arınç’ın daha önce söylediği "Ben siyasette 50 yılımı doldurmuş bir insanım. Toplumun bana dair bir kanaati var. 'Bu adam namusludur, bu adam vicdanlıdır, muhakeme sahibidir' şeklinde bir kanaat var" sözlerini hatırlatarak "Yaklaşık 170 bin takip ettiğim sağ duyulu isim var. Soralım bakalım aynı kanaatteler mi?" diye yazdı.

Dün de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tartışmaya dahil olmuştu.