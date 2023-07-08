AKP'de yerel seçime hazırlık: 'Ana kadro değişiyor'

AKP, 7 Ekim’de Olağanüstü Kongre’ye giderken, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kongreyle birlikte Genel Merkez yöneticilerinin yarısından fazlasını değiştirerek, yerel seçimlere yeni bir kadroyla hazırlanacağı belirtiliyor.

AKP Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında, Erdoğan 11 büyükşehir başta olmak üzere 81 ilde yerel seçim çalışmalarının titizlikle yürütülmesi için talimat verdi.

Hürriyet'ten Ebru Karatosun'un haberine göre, bu kapsamda, Erdoğan’ın teşkilata, “Oy kayıplarının siyasi ve sayısal sebeplerini araştırın. Seçim sonuçlarını çok boyutlu analiz edin ve ona göre hareket edin. Vatandaşın verdiği mesajları iyi okuyun. Oy düşüklüğü yaşanan bölgelerde bu düşüşün sebebini bulun ve çözüm üretin” dediği öğrenildi.

Genel Merkez yöneticilerinin yarısından fazlası değişecek

Öte yandan Erdoğan’ın kongreyle birlikte Genel Merkez yöneticilerinin yarısından fazlasını değiştirerek, yerel seçimlere yeni bir kadroyla hazırlanacağı belirtiliyor.

Erdoğan’ın önceki gün Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında bu mesajı verdiğini vurgulayan AKP kurmayları, Erdoğan’ın, “Vatandaşın beğendiği yanlarımızı güçlendirecek, eleştirdiği hususları değiştirecek, yenilenme beklediği alanlarda gerekli adımları atacağız. Kadrolarımızı takdir ettiğimiz yeni yüzlerle güçlendirmemiz gerekiyorsa inşallah büyük bir titizlikle bunu gerçekleştireceğiz. Ekim ayında yapmayı planladığımız büyük kongreye bu anlayışla hazırlanıyoruz” sözlerine dikkat çekiyor.