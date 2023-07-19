AKP’de yerel seçim için takvim belirlendi

AKP, yerel seçim takvimini netleştirmeye başladı. Yerel seçimler için aday belirleme çalışmaları ağustos ayından itibaren başlayacak.

Hürriyet’ten Ebru Karatosun’un haberine göre, 3 dönem veya daha fazla belediye başkanlığı yapan isimlerin yeniden aday gösterilip gösterilmeyeceği ile ilgili süreç ise ağustos ayında yapılacak MYK toplantısında belirlenecek.

MYK toplantısında, söz konusu belediye başkan adaylarının yeniden aday gösterilip gösterilmeyeceği ve nasıl bir yol izleneceğiyle ilgili konuya AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan karar verecek.

Parti kurmayları, milletvekili ve kabinede büyük değişimler yapan Erdoğan’ın aynı şekilde belediye başkanlarında da vatandaşın değişim beklentisine karşılık vereceğini ifade ediyor.

Öte yandan AKP’de yerel seçimler için oluşturulan strateji ekibinin kampanya sürecinin belirlenmesi için çalışmalarına başladığı belirtilirken, AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala, AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Genel Sekreter Fatih Şahin ile Genel Başkan Yardımcıları Ali İhsan Yavuz, Hamza Dağ, Mustafa Şen, Çiğdem Karaaslan, Yusuf Ziya Yılmaz, Ömer İleri, AKP Grup Başkanı Abdullah Güler ve Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Leyla Şahin Usta’dan oluşan ekibin bugün bir toplantı yapacağı öğrenildi.

Anketlerde öne çıkan iki sorun

Büyükşehirlerde yaptırılan anketlerde "Suriyeli göçmenler"in ve "ekonomik kriz"in seçmenin en çok rahatsız olduğu konuların başında geldiği belirtiliyor.

Parti kurmayları konuyla ilgili “Sadece bunların varlığı seçimi kaybettirmiyor, başka etkenler de var. Adayların etkisi önemli. Bu bir bütün. Muhalefetin adayı, sizin adayınız vs. Seçilme şekliniz, kampanyanız bunların hepsi bütünlük oluşturuyor. İstanbul’u almak için elimiz çok güçlü” değerlendirmesini yapıyor.