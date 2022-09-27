AKP'de yarış başladı: Yeni isim arayışı 

İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, AKP'de 2023 seçimleri için milletvekili adayı olmak isteyenler arasında yarış erken başladı.

AKP kaynakları “Sahada bir yandan mevcut milletvekillerinin performanslarını değerlendiriyoruz. Bir yandan da her ilde öne çıkan yeni isimlerle ilgili çalışma yapıyoruz. Bunun için partide bir kurul oluşturulacak ve milletvekilli aday adaylıkları konusunda çalışacak. Ayrıca her ilde bir yandan da isimler üzerinde anket çalışması yapılıyor” dedi.

AKP kurmayları, bu seçimler için milletvekili aday adayları sayısında bir artış olacağını gözlemlediklerini belirterek “Teşkilatlar bu nedenle çok hareketle, çok sayıda il başkanı, eski il başkanları, eski vekiller adaylık için nabız yokluyor. Bu nedenle aday olmak isteyenlere belli kriterler getirilecektir” ifadesini kullandı.

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Geçtiğimiz günlerde de parti genel merkezinden kaynaklar adaylar için kurulan komisyon olduğunu 2023 adayları için bazı kriterler belirlendiğini söylemişti. AKP'nin diğer seçimlerden farklı olarak bu kez “parti değil, aday kimliğini” ön planda tutacağı öne sürülmüştü.

Geçmiş seçimlerde “aday isimlerden çok parti kimliğinin öne çıktığı, adayların da parti kimliğine güvendiği” ifade edilirken bu kez AKP’nin “adaylar üzerinden ilerleyen bir strateji kurmak istediği” kaydedilmişti.

Bu nedenle parti yönetimi, “illerde ön plana çıkan, yurttaşın sevdiği, güven duyabileceği, halkla bire bir temas edebilecek, diyaloğa açık, halkın sorunlarını yerinde tespit edip, çözüm üretebilecek” isimleri aday göstermeyi hedefliyor.