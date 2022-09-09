Çöken imaj sonrası Erdoğan'dan 'yeni' seçim stratejisi: 'Kimlik'

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen haftalarda 2023 seçimleri için bazı AKP’li kurmaylarla “olağanüstü” toplandı ve başta seçim beyannamesi olmak üzere partinin seçimlerde uygulayacağı stratejiler üzerinde durdu.

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun haberine göre, parti genel merkezinde adaylar için kurulan komisyon, 2023 adayları için bazı kriterler belirliyor. AKP, diğer seçimlerden farklı olarak bu kez “parti değil, aday kimliğini” ön planda tutacak.

Geçmiş seçimlerde “aday isimlerden çok parti kimliğinin öne çıktığı, adayların da parti kimliğine güvendiği” ifade edilirken bu kez AKP’nin “adaylar üzerinden ilerleyen bir strateji kurmak istediği” kaydediliyor.

Bu nedenle parti yönetimi, “illerde ön plana çıkan, yurttaşın sevdiği, güven duyabileceği, halkla bire bir temas edebilecek, diyaloğa açık, halkın sorunlarını yerinde tespit edip, çözüm üretebilecek” isimleri aday göstermeyi hedefliyor.