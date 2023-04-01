AKP'de üç dönem krizi: Liste kabarık

AKP Genel Merkezi’nde, “üç dönem kuralının”, milletvekili listeleri hazırlanırken kesin olarak uygulanacağı görüşü hakim.

Partinin üç dönem kuralına takılan isimleri arasında Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Grup Başkanı İsmet Yılmaz ile Grup Başkanvekilleri Mustafa Elitaş, Bülent Turan ve Yılmaz Tunç; Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Mehmet Özhaseki , Ali İhsan Yavuz, Hamza Dağ, Nurettin Canikli ve Vedat Demiröz yer alıyor.

CNN Türk'te yer alan habere göre, kuralın istisnasız uygulanması halinde parti vitrininde yer alan pek çok isim, Meclis dışında kalmış olacak.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçimleri kazanması halinde bu isimlerden bazılarının bakan olarak atanabilmesi ihtimali gündeme gelebilecek tersi durumda parti içinde önemli bu isimler Meclis’te de yer alamayacak.

Edinilen bilgiye göre çarşamba günü yapılan Grup Toplantısı’nın ardından Erdoğan, partisinin grup başkanvekilleriyle kısa bir toplantı gerçekleştirdi. Burada Erdoğan’ın kurmaylarına listeleri hazırlarken üç dönem kuralını uygulayacağını söylediği bunun üzerine bazı grup başkanvekillerinin Erdoğan’a “O zaman adaylığa niye müracaat ettik?” diye sorduğu öğrenildi. Erdoğan’ın ise buna karşılık olarak “Yine topu bana attınız” dediği kaydedildi.