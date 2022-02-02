AKP'de toplu istifa 

AKP Karaman teşkilatında toplu istifa yaşandı. AKP Merkez İlçe Başkanı Murat Öztürk ve yönetiminde bulunan 45 kişi partisinden istifa etti.

Haber Merkezi

AKP Karaman Merkez İlçe Başkanı Murat Öztürk ve ilçe yönetimindeki 45 kişinin partilerinden istifa ettiği öğrenildi.

Sözcü’de yer alan habere göre; AKP'li isimlerin, AKP Karaman İl Başkanı Abidin Çağlayan'ın baskısı ile yaşanan sürtüşmeler nedeniyle istifa ettiği ileri sürüldü.

1 yılda 2 başkan istifa etti

2021 yılı Ocak ayında dönemin Merkez İlçe Başkanı Feyzullah Tunç ve İl Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Koca ile yönetimde bulunan 5 kişi istifa etmişti.

Murat Öztürk, AKP Karaman Merkez İlçe Başkanı Feyzullah Tunç'un istifasının ardından göreve getirilmişti.