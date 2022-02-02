AKP'de toplu istifa 

AKP Karaman Merkez İlçe Başkanı Murat Öztürk ve ilçe yönetimindeki 45 kişinin partilerinden istifa ettiği öğrenildi.

Sözcü’de yer alan habere göre; AKP'li isimlerin, AKP Karaman İl Başkanı Abidin Çağlayan'ın baskısı ile yaşanan sürtüşmeler nedeniyle istifa ettiği ileri sürüldü.

1 yılda 2 başkan istifa etti

2021 yılı Ocak ayında dönemin Merkez İlçe Başkanı Feyzullah Tunç ve İl Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Koca ile yönetimde bulunan 5 kişi istifa etmişti.

Murat Öztürk, AKP Karaman Merkez İlçe Başkanı Feyzullah Tunç'un istifasının ardından göreve getirilmişti.