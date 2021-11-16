AKP'de kafalar karışık: 'Yüzde 50+1 tuzak' sözlerinden sonra 'hedefimiz yüzde 75' açıklaması

AKP'nin yüzde 50+1'i yüksek bulup tartışmaya açtığı, Erdoğan'ın da "mahsurlu" dediği orana ilişkin AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan'dan ilginç bir açıklama geldi.

"Seçimler konusunda yüzde 50+1 oy oranının tartışıldığı" ifade edilerek, "Sizce makul oran nedir?" sorusu üzerine Özkan, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın, bu konuda tavrı ve daha önceki açıklamaları net. Milletimizin temsil yetkisini en güzel şekilde kullanılabilmesinin yolu olduğu için biz yüzde 50+1'in arkasındayız. Olması gereken oran ne? Keşke siyaset arenasına çıkıp milletten yetki isteyenler, yüzde 70 oy almayı hedefleyebilseler. AK Parti olarak bizlerin hedefi yüzde 70, yüzde 80'dir. AK Parti ve MHP ile Cumhur İttifakı olarak milletimizin bugüne kadar yüzde 80'ine yakınının bir kez de olsa oyunu almışız. Demek oluyor ki biz 2023 seçimlerinde yüzde 75 hedefine ulaşmak için çalışıyoruz.



Milletin adamı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, her daim milletimizin gönlündeki yer bellidir. Yüzde 53 oranında oy alan ve oy vermeyenlerin de memnuniyetini kazanmış olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile inşallah 2023'te AK Parti ve MHP ile Cumhur İttifakı olarak hedefimiz yüzde 75'tir. Bu hedef doğrultusunda sahada gönül köprüleri kurmaya, milletimizin gönlünü kazanmaya devam edeceğiz."

Aynı gün AKP MKYK üyesi Şamil Tayyar, yüzde 50+1'in yüksek olduğunu ve bu oranın Erdoğan'a karşı bir tuzak olduğunu söylemişti.