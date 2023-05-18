AKP'de kabine planları: Ekonomi için Mehmet Şimşek masada

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasının ardından AKP'de kabineye girecek isimlerin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Ekonomim gazetesinin haberine göre, kabine üyelerinin ağırlıklı olarak siyasetten gelen yani AKP içindeki isimlerden oluşması öngörülüyor. Sermaye çevreleri, sivil toplum kuruluşları, teknokrat gibi siyaset dışındaki isimlerin kabinede çok fazla yer bulması beklenmiyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi sürecinde öne çıkan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de kabineye dönme ihtimali bulunan isimler arasında sayılıyor.

Diğer senaryo: Kabine tamamen yeni isimlerden oluşur

AKP kulislerindeki diğer bir senaryoya göre Cumhurbaşkanı, milletvekillerinde istisnasız olarak uyguladığı üç dönem kuralı gibi kabinede de eski isimlerin hiçbirine yer vermeyecek. Yeni kabine tamamen yeni isimlerden oluşacak.

Erdoğan’ın bazı çalışmalara destek verdiğini açıkladığı, Batman mitingine de gelen, Başbakan Yardımcılığı ve Maliye Bakanlığı yapan Mehmet Şimşek’in ekonomi yönetiminde yer alacağı beklentisi bir süre kulislerde dile getirildi. Ancak Şimşek, siyasete geri dönmeyeceğini açıklamıştı. Buna rağmen Şimşek seçeneği, hem siyasi hem de ekonomi çevrelerinde hâlâ konuşulmaya devam ediyor.

Ekonomi kurmayları arasında üç dönem kuralı nedeniyle Meclis dışında kalan Cevdet Yılmaz, Mustafa Elitaş, Vedat Demiröz bulunuyor. Seçim beyannamesini hazırlayan ekip içerisinde bulunan eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın ismi de bakanlık için geçiyor.

Öte yandan cumhurbaşkanı yardımcılığı için Meclis Başkanı Mustafa Şentop’un adı da ön planda. Yine üç dönem kuralı nedeniyle Meclis dışında kalan grup başkanvekilleri Bülent Turan, Yılmaz Tunç, Genel Başkan yardımcıları Ali İhsan Yavuz ile Fatih Şahin, kabinede yer alabilecek isimler arasında sayılıyor.