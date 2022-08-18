'AKP'de İBB Başkanlığı için 3 bakan ve 5 belediye başkanının ismi geçiyor'

AKP'nin 2024'te yapılacak yerel seçimler için aday çalışmalarını şimdiden başlattığı belirtildi.

İbbhaber.com.tr'de yer alan kulis haberine göre, seçimlerde AKP'den 3 bakan ve 5 ilçe belediye başkanı ismi, 2024 seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için geçiyor.

2024 yerel seçimlerinde İstanbul için ismi geçen 3 bakanın Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın olduğu ileri sürüldü.

AKP'nin İBB Başkanlığı adaylığı için 5 ilçe belediye başkanı ismi masada. Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ve Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, AKP'nin 2024'te yerel seçimler için İstanbul'a aday göstermesi olası isimler olarak dikkat çekiyor.