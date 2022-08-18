Konyalı pazarcıdan AKP'li Usta'ya: Sizden kimse memnun değil

Konya'da Karatay Belediyesi’nin pazar yeri açılışında konuşma yapan AKP Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta'ya Konyalı pazarcı kadın tepki gösterdi, "Sizden pazarcı memnun değil, kimse memnun değil" dedi. Gelen tepkinin ardından kadının etrafını kısa sürede koruma polisleri ve zabıtalar sardı.