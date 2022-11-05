AKP'de HDP tartışması: 'Söylenecek her söz bu fotoğrafa çarpıp geri dönecek'

AKP'nin türban düzenlemesi için HDP'ye yaptığı ziyaret AKP'de tartışma yarattı.

Eski AKP'li vekil Mehmet Metiner, "HDP’yi hem TBMM çatısı altında olmaması gereken terör örgütünün siyasi partisi olarak suçlamak, hem de anayasa değişikliği için muhatap alıp görüşmek, AK Parti açısından sıkıntılı bir yeni durum. Bundan sonra HDP’ye dair söylenecek her söz, bu fotoğrafa çarpıp geri dönecek" dedi.

Metiner sözlerine şöyle devam etti: "AK Parti karar vermeli: HDP’yi kendisiyle oturulup konuşulacak ve desteği önemsenecek bir parti olarak görüyorsa o vakit HDP’ye dair dilini ve yaklaşımını değiştirmeli. Sadece HDP’ye dair değil, HDP ile siyaseten ilişkilenen diğer partilere ilişkin dilini ve yaklaşımını da."

AKP MKYK üyesi Şamil Tayyar, Metiner'in bu sözlerine destek verirken, "Kesinlikle. AK Parti, HDP’ye nasıl bakıyorsa o düzlemde ilişkisini yürütmelidir. PKK’nın siyasi uzantısı ve kapatılması gereken bir partiyse, onlarla niye Anayasayı konuşuyoruz? PKK ayrı HDP ayrıysa aynileştiren dil ve üsluba niye ihtiyaç duyduk? Bu muhakemeyi yapmalıyız" dedi.