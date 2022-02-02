AKP'de görevden alınacak bakanlara ilişkin yeni iddialar: 'Erdoğan yeni bakanları belirledi'

Adalet Bakanlığı'na Bekir Bozdağ'ın getirilmesinin ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Gerekirse kabinede yeni değişiklikler yapabiliriz" mesajı tartışma konusu oldu.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, AKP kulislerinde "görevden alınacak bakanlar" listesinde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ilk sırada sayılıyor. Erdoğan'ın son dönemde parlamentodan isimleri göreve getirmesi nedeniyle Pakdemirli'nin yerine daha önce Tarım Bakanlığı yapan Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker'in getirilebileceği yorumu yapılıyor.

AKP kulislerinde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun adı da değişecek bakanlar arasında sayılıyor.

Bakanlar arasında ilk değişiklik 30 Mart 2020'de Cahit Turhan'ın görevden alınması ile yapıldı, bunu 27 Kasım 2020'de Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın sosyal medya hesabından "görevden af istemesiyle" gelen istifası izledi.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde "görevden af talepleri" veya görevden almaların Resmi Gazete'de yayınlanması yoluyla toplam sekiz bakan değişti, Aile ve Sosyal Hizmetler ile Çalışma Bakanlığı'nın bölünmesiyle de dokuz yeni isim kabineye girmiş oldu.