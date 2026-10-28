AKP’de Fatma Betül Sayan Kaya krizi: ‘Bir gece yarısı evinden ters kelepçeyle derdest edilmesi gerektiğini söylüyorlar… Aman ha!’

AKP’nin yayınlarından olan Haber7’de, Emin Batur isimli yazar bugün fon soygunu konusunda ilginç bir köşe yazısı kaleme aldı.

Site tarafından “AKP’ye Fatma Betül Sayan Kaya uyarısı: Aman ha dikkat!” yazılı görsel ve yazıdan “Herkesin düşüncesi tek bir noktada birleşiyor; Fatma Betül Sayan Kaya’nın gece yarısı evine baskın yapılarak ters kelepçe ile derdest edilmesi gerektiği... Hukuk devletinde ise böyle bir suça nasıl muamele edilmesi gerektiği açıktı ve o da uygulandı. Parti disiplini olarak da istifası istendikten sonra partiden ihraç edildi. Etkin pişmanlıktan faydalanmak için süresi içinde parayı iade etti.Hukuk devleti ve parti tüzüğüne göre yapılması gereken ne varsa yapıldı. Bundan sonrası yargının işi” bölümüyle paylaşılan makale, AKP’nin içinde bulunduğu krizle yakından ilgili.

Söz konusu yazar, Antep, Mardin ve Diyarbakır’daki gezisinde “çözüm süreci” dolayısıyla hükümete destek mesajları duymayı düşündüğünü söylediği yazısında, “Cumhurbaşkanımıza ve hükumete teşekkür beklerken en çok muhatap olduğumuz soru FBS Kaya’nın fondan yaptığı haksız kazançla ilgili olunca şaşırmadık desem yalan olur” ifadesini kullandı.

Batur, “Teşkilat mensupları partide böyle bir şeyin olmasını kabullenemiyor 'başımızı yere eğdirdi' diyerek bizden izahat istiyorlardı” itirafında bulunurken, yazı, sitenin sunduğu gibi AKP’ye değil, doğrudan AKP tabanına uyarılar içeriyor.

Batur, “CHP’ye, Yeni Parti’ye bakın, oralarda da yolsuzluk var” diyerek AKP’lilerin konuyu uzatmamasını “aman ha dikkat” sözleriyle talep ediyor.

Belli ki AKP, parti tabanı ve yerel örgütlere fon vurgununu açıklamakta hayli zorlanıyor, ortaya çıkan son gelişmelerle daha da zorlanacak gibi.

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