AKP'de Cahit Özkan görevden alındı

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, BAE tepkisi sonrası partisiyle yaşadığı gerilimin ardından görevden alındı.

Özkan'ın yerine TBMM Adalet Komisyonu Başkanı AKP Bartın milletvekili Yılmaz Tunç getirildi.

AKP Grup Başkanvekili Özkan, Armağan Çağlayan’ın YouTube programında, “BAE baktı ki Türkiye’ye diz çöktüremiyor, baktı ki Türkiye’nin istiklalini engelleyemiyor, baktı ki Türkiye’ye dayanmadan, Türkiye ile birlikte yürümeden bölgesel ve küresel anlamda kendi menfaatlerinin aleyhine bazı şeyler ortaya çıkıyor, o zaman BAE teslim oldu” ifadelerini kullanmıştı.

Bunun ardından siyaset kulislerinde, Özkan’ın bu sözlerinin “AKP’de rahatsızlık yarattığı ve grup başkanvekilliği görevinden istifa edeceği” iddia edilmişti. AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in de sosyal medya hesabından, “Özkan’ın görüşlerinin partinin fikirlerini yansıtmadığını” ifade etmesi tartışmayı alevlendirmişti.